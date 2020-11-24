Законодательная власть в Украине сейчас так же разделена, как и сама страна. Об этом проинформировал своих читателей популярный британский сайт Reaction.life.

«Законодательная власть сейчас так же разделена, как и сама Украина, причем даже те, кто в целом поддерживает администрацию, часто бросают ей вызов, солидаризируясь с лидером оппозиции Виктором Медведчуком. Раскол выглядит символичным, поскольку Медведчук на сегодняшний день является самым активным сторонником Украины в более тесных отношениях с Россией, и этот вопрос практически расколол страну на две части. Опрос, проведенный в начале этого года, показал, что 49% украинцев положительно относятся к своему восточному соседу (России. – Ред.), а 39% – отрицательно», – говорится в материале.

Сайт напоминает своей аудитории о том, что Виктор Медведчук предупредил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», которую он возглавляет, может настаивать на импичменте Президента, которого он описал как «вытирающего ноги о Конституцию в пользу третьей стороны».

Ресурс указывает на то, что нет ничего удивительного в том, что Виктор Медведчук рассматривает конституционный кризис в Украине как симптом программы Зеленского по обхаживанию европейских столиц.

«Но эта угроза не остановила дальнейшую эскалацию напряженности на восточной границе Украины. Украинский спецназ проводил серию учений, в ходе которых репетировал вторжение на оспариваемый Крымский полуостров, который де-факто является частью России. Хотя любое такое вторжение вряд ли будет поддержано НАТО, а миссия будет самоубийственной без нее, учения демонстрируют, насколько поддержка Зеленского зависит от барабанного украинского национализма и антимосковской риторики. В прошлом месяце Медведчук охарактеризовал эту тенденцию как реакцию на "страх перед ультраправыми" и желание угодить Западу», – добавили авторы материала.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что неконституционными являются и законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Конституционного Суда Украины, и законопроект о восстановлении законодательства, которое было признано КСУ неконституционным, поданный и подписанный многими фракциями по инициативе председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.