также в разделеПолитика
Зеленский назначил главу Сумской ОГА 11
Медведчук: «Майданы» стали началом процесса уничтожения Украины, который мы обязаны останови 44
Жизнь человека дороже всего на свете: Простые украинцы обратились к Медведчуку с просьбой договориться с РФ о поставках вакцины от коронавируса 28
Зеленский: Карантин выходного дня дает свои результаты 63
Данилец: Один Медведчук заменяет целое правительство 66
Новым спикером МИД Украины стал Николенко 19
Милованов официально назначен внештатным советником Ермака 57
Зеленский уволил главу Черниговской РГА из-за взятки 14
Ukraina.ru: Медведчук не допустит внешнего управления Украиной 74
Шмыгаль подтвердил подготовку жесткого карантина 56
Местные выборы: в Украине открыто более 1100 уголовных дел 43
Украина и Великобритания планируют упростить визовый режим между странами 23
ОПЗЖ: Освобождая террористов из-под стражи, власть Зеленского становится их соучастницей 39
Зеленский поздравил с Днем Достоинства и Свободы 57
Кулеба отреагировал «фейспалмом» на слова Лукашенко 18
В ОП заявили, что деньги из COVID-фонда на дороги не направляли 12
В «ЕС» заявили о готовящихся провокациях против Порошенко 26
Зеленский обратился к Венецианской комиссии из-за решений КСУ 20

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в интервью изданию «Журналист» озвучил ход избирательной кампании, окончательную оценку которой удастся сформулировать лишь к концу месяца.

«Пока могу сказать о главном: наша партия ОПЗЖ выиграла выборы… Ситуация на политической карте страны изменилась коренным образом – именно в пользу ОПЗЖ. В нашем активе – фактический выигрыш в 6-ти областях, фракции в облсоветах и горсоветах многих регионов», – отметил нардеп.  

По мнению политика, выигрыш на местных выборах партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» обусловлен правильной и последовательной позицией ОПЗЖ по многим экономическим и политическим вопросам.

«Все решения, волнующие людей сегодня, принимаются стратегическим советом партии, в который входят: руководитель совета Медведчук, я, Бойко и Левочкин. Люди устали от вранья, от "креативных гиперлупов", люди хотят прагматизма, покоя и стабильности», – констатировал нардеп.

«Больше половины успеха ОПЗЖ на этих выборах – заслуга Виктора Медведчука, потому что его встречи с руководителями России, в первую очередь, по поистине героической попытке добыть коронавирусную вакцину нашли понимание и одобрение у людей. Мы пытались поднимать горячие экономические вопросы, добивались возможности снижения цены на газ. Судя по фокус-группам, очень повлияли на избирателей события по празднованию 9 мая, конкретно – проявленное уважение к памяти героев Великой Отечественной войны – это поддержали 75% граждан страны…» – резюмировал Вадим Рабинович.

Напомним, что местные выборы показали ведущую политическую силу в Украине, которой стала партия «Оппозиционная платформа – За жизнь». Такое мнение выразил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«ОПЗЖ по всей стране уверенно вытесняет с лидирующих позиций партию Зеленского «Слуга народа» и становится той политсилой, которая объединяет большинство украинцев и защищает их интересы», – заявил политик.

Парламентарий также подчеркнул, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» на местных выборах победила в шести регионах, в то время как «Европейская солидарность» ‒ в пяти областях, а партия так называемого монобольшинства «Слуга народа» ‒ всего в четырех. И это с тем учетом, обратил внимание Медведчук, что в 2019 году на досрочных парламентских выборах партия Зеленского одержала победу в 22 областях страны. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2239 грн.
22
Теги