Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в интервью изданию «Журналист» озвучил ход избирательной кампании, окончательную оценку которой удастся сформулировать лишь к концу месяца.

«Пока могу сказать о главном: наша партия ОПЗЖ выиграла выборы… Ситуация на политической карте страны изменилась коренным образом – именно в пользу ОПЗЖ. В нашем активе – фактический выигрыш в 6-ти областях, фракции в облсоветах и горсоветах многих регионов», – отметил нардеп.

По мнению политика, выигрыш на местных выборах партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» обусловлен правильной и последовательной позицией ОПЗЖ по многим экономическим и политическим вопросам.

«Все решения, волнующие людей сегодня, принимаются стратегическим советом партии, в который входят: руководитель совета Медведчук, я, Бойко и Левочкин. Люди устали от вранья, от "креативных гиперлупов", люди хотят прагматизма, покоя и стабильности», – констатировал нардеп.

«Больше половины успеха ОПЗЖ на этих выборах – заслуга Виктора Медведчука, потому что его встречи с руководителями России, в первую очередь, по поистине героической попытке добыть коронавирусную вакцину нашли понимание и одобрение у людей. Мы пытались поднимать горячие экономические вопросы, добивались возможности снижения цены на газ. Судя по фокус-группам, очень повлияли на избирателей события по празднованию 9 мая, конкретно – проявленное уважение к памяти героев Великой Отечественной войны – это поддержали 75% граждан страны…» – резюмировал Вадим Рабинович.

Напомним, что местные выборы показали ведущую политическую силу в Украине, которой стала партия «Оппозиционная платформа – За жизнь». Такое мнение выразил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«ОПЗЖ по всей стране уверенно вытесняет с лидирующих позиций партию Зеленского «Слуга народа» и становится той политсилой, которая объединяет большинство украинцев и защищает их интересы», – заявил политик.

Парламентарий также подчеркнул, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» на местных выборах победила в шести регионах, в то время как «Европейская солидарность» ‒ в пяти областях, а партия так называемого монобольшинства «Слуга народа» ‒ всего в четырех. И это с тем учетом, обратил внимание Медведчук, что в 2019 году на досрочных парламентских выборах партия Зеленского одержала победу в 22 областях страны.