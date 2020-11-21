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Скандал вокруг Конституционного Суда привел к тому, что Зеленский растратил последний кредит доверия своих избирателей. И при этом оппозиция получила возможность продемонстрировать избирателю свои сильные стороны. В частности, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, показал, что не допустит в Украине внешнего управления. Об этом говорится в статье эксперта по вопросам украинско-русских отношений Ростислава Ищенко на сайте «Украина.ру».

Политолог отметил, что в последнее время Зеленский активно занимается решением своих проблем, наплевав на интересы избирателей, по крайней мере, в таком свете ситуацию видит электорат.

«Проблема Зеленского в том, что его схватка с Конституционным судом справедливо рассматривается украинскими избирателями как его личное дело, далёкое от их (избирателей) интересов. Он просто растратил кредит доверия и вернуть его уже не в состоянии», – пишет «Украина.ру».

По мнению Ищенко, невыигрышная позиция Зеленского в конституционном скандале еще больше подчеркнула беспомощность Президента на фоне лидеров оппозиции.

«Коломойский показал американцам, что может на Украине ломать любые их планы. Медведчук показал украинскому антифашистскому электорату, что может эффективно бороться с элементами системы внешнего управления», – цитирует издание политолога.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявлял, что политический кризис, вызванный антиконституционными действиями Президента Зеленского и его окружения, во многом спровоцирован прямым давлением сил, осуществляющих внешнее управление Украиной, и стремящихся всеми силами уничтожить независимость судебной системы и сделать ее карманной.
ForUm

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