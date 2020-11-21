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В пятницу, 20 ноября, Киевский апелляционный суд в Харькове выбирал меру пресечения националистам, подозреваемым в нападении на автобус с членами общественной организации «Патриоты - За жизнь» в Харьковской области, которое произошло 27 августа 2020 года на трассе Киев – Харьков.

Суд начал освобождать из-под стражи нападавших. А накануне прокуратура серьезно смягчила подозрение нападавшим на автобус. Им больше не инкриминируют покушение на убийство. Оставлена только более мягка статья - хулиганство. 

В политической силе «Оппозиционная платформа – За жизнь» считают, что «возглавляемая очередным «на 100% человеком Зеленского» прокуратура прибегла к циничной трансформации – нападение, не только возмутившее всю Украину, но и вызвавшее широчайший резонанс в международных СМИ, превратилось в банальное хулиганство. Такое распоряжение отдал руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко».

Также, «ОПЗЖ» прокомментировала решение суда и заявляет, что данное решение, принятое с подачи органов прокуратуры и МВД, свидетельствует об окончательном сращивании власти Зеленского с национал-радикалами, нежелании защищать конституционный порядок и отстаивать справедливость, а также об использовании инструментов политического террора.

Напомним, нападение на автобус произошло 27 августа вблизи Люботина (Харьковская область). В результате расправы были госпитализированы четыре человека, причем трое с ранениями от травматического оружия, четвертый - с черепно-мозговой травмой.
ForUm

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