Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» ожидает от Президента Украины Владимира Зеленского проведения объективного расследования по делу о государственном перевороте и воровстве, осуществленном при участии и поддержке различного рода «активистов Майдана».

Так прокомментировали в партии новость о том, что 19 ноября СБУ провела обыск в так называемом «музее Революции Достоинства», заявив о том, что руководство музея подозревают в хищении государственных средств.

В политсиле напомнили, что правоохранительные органы расследуют факты хищения 148 млн гривен, выделенных на строительство мемориала жертвам Майдана, который накануне 7-й годовщины начала событий на Майдане так и не построен.

«СБУ установила, что руководство музея госпереворота 2014 года заключило договоры на почти 150 млн грн на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Однако многочисленные "антикоррупционеры" и соросята почему-то не возмущены тем, что деньги, выделенные государством, разворованы. Наоборот, руководство музея и его сообщники заявляют, что это – "происки врагов Майдана". Более того, стоит ожидать, что заокеанские покровители поддержат своих проворовавшихся подопечных в Украине, поскольку исходят из принципа, что цель оправдывает средства, и хорошо обучили своих "талантливых украинских учеников" либеральной глобалистской элиты тому, что они и их приспешники всегда правы, а оппоненты всегда виновны», – указали в партии Медведчука.

В этом, отметили в ОПЗЖ, легко убедиться, глядя даже не на то, как американские демократы ведут себя в других странах, где, как они считают, им позволено все, а наблюдая за ходом избирательной кампании в самих США. В политсиле привели характерный пример этому.

«Округ Уэйн, в который входит город Детройт, является самым густонаселенным в американском штате Мичиган с населением более чем 1,7 млн жителей. Согласно неофициальным данным, Джо Байден одержал здесь победу над Дональдом Трампом с перевесом более чем в два раза. Но двое наблюдателей-республиканцев из Комиссии по контролю избирательного процесса настаивают на том, что в округе имел место подлог, поэтому они отказались заверить результаты голосования в Детройте. Уильям Хартманн и Моника Палмер, выразившие сомнение в честности подсчета бюллетеней, принадлежащих преимущественно чернокожим общинам, подверглись угрозам, которые, учитывая вспышку насилия в США во время акций BLM, совершенно реальны», – проинформировали в ОПЗЖ.

В партии уверены в том, что те же фальсификации, прикрытые угрозами радикально настроенной улицы и обвинениями во всех проблемах «руки Кремля», стали глобальной мировой технологией захвата власти и расправы над инакомыслящими, выстраивания коррупционных схем.

«И если США имеют полное право поступать со своей избирательной системой так, как диктует им улица, то в Украине (и наша партия ответственно об этом заявляет) такое больше не пройдет, а события прошлых лет будут расследованы», – заявили в партии Медведчука.

Уже сегодня, продолжили в ОПЗЖ, по заявлению народного депутата Украины – члена фракции ОПЗЖ Рената Кузьмина Офис генпрокурора открыл уголовное производство о государственном перевороте в результате событий на Майдане в 2014 году. Расследование поручено вести ГБР. На допросы вызваны бывшие лидеры Майдана: Порошенко, Яценюк, Парубий, Турчинов и другие.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» ожидает от Зеленского выполнения его предвыборного обещания, проведения объективного расследования по делу о государственном перевороте и прямом, циничном воровстве, осуществленном при участии и поддержке различного рода «активистов Майдана».

«Заявляем, что документы об этом хищении должны занять ключевое место в музее госпереворота 2014 года, рядом с гильзами грузинских снайперов как знаковыми символами продажи украинского суверенитета и логичного позорного завершения этой страницы нашей истории», – резюмировали в партии.