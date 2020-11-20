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Единственная политсила в Украине, которая способна сейчас нормализовать отношения с Россией и договориться о мирном урегулировании на Донбассе – это «Оппозиционная платформа – За жизнь» и ее лидер Виктор Медведчук. Об этом в эфире канала «112 Украина» сказал политолог Александр Лазарев.

Он подчеркнул, что Медведчук не просто обещает решить эти вопросы, а реальными действиями уже показал, чего может добиться.

«На данном этапе развития государственности мы видим исключительно одну политическую силу, которая может это делать, и которая на практике показала, что у нее это получается в выгодной стороне для украинского народа, для украинской государственности, – это ОПЗЖ. Виктор Медведчук на своем примере показал, что он может договориться и о снятии санкций, и о получении вакцины, и о нормализации взаимоотношений, и о мирном урегулировании. То есть, этот человек воспримется РФ, они готовы с ним не просто разговаривать, оно готовы идти на уступки – это очень важный момент, который необходимо отметить», – сказал политолог.

Также он добавил, что украинцы уже разочаровались в «мягком» Президенте и теперь будут отдавать предпочтение сильным «государственникам», таким как Виктор Медведчук.

«Население будет и дальше искать таких людей как Медведчук. Политиков, к которым будут тяготеть их настроения, потому что люди устали от "мягкого" Президента, люди устали от политиков той формации, которой они не понимают, которые не могут вести переговоры, не могут добиваться успехов, люди начинают искать более сильных государственников, если хотите, на которых можно положиться, поэтому оппозиционные политические силы будут набирать рейтинговые баллы», – резюмировал Александр Лазарев.

Ранее сообщалось, что договоренности, которых удалось достигнуть председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку в Москве, – в разы эффективнее работы двух правительств.
ForUm

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