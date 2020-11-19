Вновь избранный мэр пока присутствует в виде фото и, возможно, электронной подписи

Харьков вот уже два месяца живет вроде бы и с мэром, и вроде бы как нет. Лидер партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" набрал на выборах 25 октября 60,34% голосов избирателей и в третий по счету раз избран Харьковским городским председателем. Но еще 16 сентября был отправлен самолетом на лечение от коронавируса и двустороннего воспаления легких в немецкую клинику "Шарите", и с тех пор его никто не видел.

ПРИВЕТ ИЗ «ШАРИТЕ»

Ситуация в высшей степени неординарная. Оставшийся на хозяйстве первый вице-мер Игорь Терехов, директор департамента по делам массовых коммуникаций и связей с общественностью Юрий Сидоренко, а также приятель Кернеса, бизнесмен Павел Фукс постоянно пытаются ее смягчить. В местной прессе неоднократно печатались их заверения, что Кернес, несмотря на слухи, не в коме и не умер, он продолжает лечение в "Шарите", и до улучшения его состояния в Харьков не вернется.

Фукс в подтверждение даже разместил в сети фотографию Кернеса, сделанную непосредственно в клинике "Шарите" со словами: "Кернес передает привет харьковчанам!". Однако внешний вид Кернеса (с трубочками для кислородной поддержки) подтверждает, что состояние его не из легких.

Это фото, а также факт общения полиции с родственниками Кернеса, доказывают, что место его пребывания – клиника "Шарите" – установлено. И это послужило основанием для закрытия уголовного производства, начатого 9 ноября полицией Харькова по заявлению местного активиста о таинственном исчезновении вновь избранного мэра Харькова.

В самом городе Кернеса ждут. По закону, первая сессия вновьизбранного горсовета (на ней новый мэр должен принести присягу) должна состояться до 20 декабря этого года.

А если Кернес не вернется в срок? Или если вернется, но в таком состоянии, что будет признан несостоятельным в качестве мэра по состоянию здоровья? Есть ли опасность паралича власти, что может привести к хаосу в городе?

КОГДА ПРИСУТСТВИЕ МЕРА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Эксперт по вопросам местного самоуправления, почетный академик всеукраинской Академии муниципального управления, а в недавнем прошлом – председатель Великобурлукской РГА Харьковской области и мер райцентра Новая Водолага Виктор Слыш ответил на этот вопрос так:

"Личный опыт (да и научные исследования в этой сфере) говорят за то, что с Кернесом или без него Харьков будет жить. Местное самоуправление предполагает решение как обязательных, так и необязательных, хотя и желательных вопросов, возникающих из запросов граждан или по воле городских властей. К примеру, вопросы наполнения бюджета, получения субсидий, образования, здравоохранения, предоставления жилищно-коммунальных услуг – обязательные. При этом личное присутствие мэра при их решении не обязательно – с ними успешно справляются его заместители, руководители департаментов и управлений.

Необходимость в личном присутствии мэра появляется тогда, когда нужно определить стратегические направления развития города на 10-15 лет вперед и при этом суметь разделить на их реализацию 30% бюджета развития города. У Кернеса такие способности есть.

Что касается необязательных, хотя и желательных вопросов, то к их числу относятся, например, реконструкция Харьковского зоопарка или строительство дороги через ТЦ "Барабашово". В этом случае, мэр может продемонстрировать всю свою волю, добиваясь нужного результата. Победит – войдет в историю, как это было в случае развития Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, который сейчас входит в десятку лучших парков мира. Не победит, как это случилось с реконструкцией каскадного фонтана в городском саду имени Шевченко, который из-за ошибок в проектировании превратился в сухую "каскадную" лестницу – народ простит и забудет.

Хотя для города полезнее было бы направить истраченные на эту реконструкцию немалые деньги на ремонт магистральных тепло- и водосетей, многие из которых ждут ремонта с 60-х годов прошлого века.

В нынешних обстоятельствах, когда в горсовет от "Блока Кернеса – Успешный Харьков!" прошла лишь треть избранников – 34 депутатских места – Кернесу, если он все-таки поспеет в Харьков к сроку, придется договариваться с другими фракциями для решения нужных вопросов. Если учесть, что борьба за каждый "приоритетный" вопрос может продолжаться до полного разгрома оппонентов, то на это нужно много сил и здоровья.

А ЕСЛИ УЙДЕТ НА БЮЛЛЕТЕНЬ?

А если Кернес, вернувшись после "Шарите", уйдет на длительный бюллетень, то кто сможет его заменить? Игорь Терехов, человек для Кернеса проверенный годами их совместной работы? Да, может.

Но на практике – сомнительно. Дело в том, что, по слухам, Игорь Терехов может быть выдвинут на пост председателя Харьковской ОГА вместо нынешнего председателя ХОГА Алексея Кучера. Эта должность – в руках Кабмина и президента: первые выдвигают, гарант подписывает назначение, и на это никто не может повлиять...

Кто же будет управлять Харьковом в отсутствие Кернеса, если новый горсовет еще не начал работу? По закону, функции мэра в этот период будет исполнять нынешний секретарь Харьковского горсовета Александр Новак».

КТО СОЮЗНИКИ?

Есть свое мнение относительно сложившейся ситуации и у известного харьковского ученого, профессора, доктора политических наук Александра Романюка.

Новому городскому председателю, – отметил он, – кто бы он ни был, понадобится не только новый депутатский корпус, но и новый исполком, который будет исполнять принятые на сессиях решения. Для группы Кернеса принципиально важно, чтобы сессия утвердила нужный им состав исполкома. С другими фракциями они постараются договориться. Будет ли это фракция "ОПЗЖ", в составе которой – недавний претендент на кресло мэра, народный депутат Украины и руководитель концерна "АВЭК", которому принадлежит ТЦ "Барабашово", выступающий против инициированного Кернесом строительства дороги? Сомнительно. У них "зуб" друг на друга.

Возможно ли объединение с "Европейской солидарностью"? Вряд ли. У них разные идеологические позиции. Кернес, к примеру, ратует за возвращение проспекту в Немышлянском районе Харькова имени советского полководца Георгия Жукова, а "ЕС" отстаивает предлагаемое активистами имя генерала, правозащитника и основателя Украинской Хельсинкской группы Петра Григоренко.

Скорее, можно предположить объединение с фракцией "Партии Шария", которая прошла в горсовет, в значительной мере, благодаря поддержке выходцев из России. А их немало. В 1980-е годы промышленный Харьков нуждался в 65-ти тысячах рабочих мест, которые заняли переехавшие сюда жители соседних Белгородской, Курской, Воронежской областей России.

Что касается объединения Кернеса с депутатами от партии "Блок Светличной "РАЗОМ!", которые, благодаря авторитету Светличной как недавнего председателя Харьковской ОГА, также стали депутатами нового горсовета, то Юлия Александровна, мне кажется, займет в горсовете свою собственную позицию и постарается инициировать социальные и структурные реформы, в которых нуждается город. Это может сплотить вокруг нее конструктивную часть горсовета.

Будет ли она выдвигаться на пост Харьковского городского председателя в случае признания недееспособности Кернеса? Вряд ли, ибо в этом случае ей надо будет лишиться мандата народного депутата Украины».

СВЕТЛИЧНАЯ? ТЕРЕХОВ? КУЧЕР?

По мнению другого известного ученого, профессора, доктора политических наук Игоря Полищука, который, к слову, баллотировался в Харьковский горсовет от "Блока Светличной "РАЗОМ!", должность мэра ей попросту не нужна:

«Юлия Александровна – народный депутат Украины, она и в Киеве, как это было в Харькове, будет отстаивать позиции Харьковской области, включая и областной центр. В то же время ее внимания требует развитие партии. К слову, партию Светличной напрасно ассоциируют с "ОПЗЖ", областную организацию которой возглавляет экс-председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин. Юлия Александровна дистанцировалась от этой партии, и сейчас ведет свою собственную успешную политическую игру.

Что касается первого вице-мера Харькова Игоря Терехова, казалось бы – готового кандидата на пост Харьковского городского председателя, то рассчитывать на него не приходится. Скорее всего, он, как креатура бывшего председателя Харьковской ОГА, а ныне министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, с которым он работал вместе, может занять место председателя Харьковской ОГА.

Нынешний глава ХОГА Алексей Кучер, который выдвигался на выборах мэра Харькова от "Слуги народа", тоже не может претендовать на этот пост на повторных выборах, если они состоятся: слишком мало избирателей за него проголосовало.

Так что реальной фигуры, которая может заменить популярного в Харькове мэра Геннадия Кернеса, пока не видно. Надеюсь, до выяснения всех обстоятельств Харьков останется управляемым городом, где властвует не хаос, а закон».

КЕРНЕС В ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ?

Пока же в городе действует старый состав Харьковского горсовета.

"Согласно избирательному кодексу Украины, избранный мер должен в течение 20-ти дней с момента оглашения его победы на выборах (оглашение состоялось 4 ноября) подать заявление за своей подписью (допускается и в электронном виде), о согласии принять пост мэра", – отметил общественный омбудсмен по защите избирательных прав Гражданской сети ОПОРА Юрий Чумак.

По его словам, если без уважительных причин в указанный срок заявление не поступит, территориальная избирательная комиссия принимает решение о признании избранного лица отказавшимся от поста, и назначает повторные выборы: "При этом, в законодательстве четко не указано, какие именно причины являются уважительными".

И наконец, 13 ноября в Харькове Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской территориальной избирательной комиссии о выборах в Харьковский горсовет. По разъяснению адвоката ТВК Антона Мартыненко, комиссии нужно повторно составить протокол выборов с учетом выводов суда: "При этом речь о недействительности, несостоятельности или повторности выборов не идет". Насколько связан этот инцидент с затянувшимся отсутствием Кернеса – неизвестно.