Полную ответственность за нежелание осудить героизацию нацизма несет Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сказано в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В политсиле сообщили, что третий комитет Генеральной ассамблеи ООН на заседании в среду, 18 октября, принял российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За этот документ проголосовали 122 государства, 53 – воздержались, высказались против два государства: США и Украина.

ОПЗЖ, как политическая сила, искренне и последовательно борется против героизации нацизма, настаивает на неприемлемости неонацизма и радикализма в украинском обществе и современном мире, выступает за сохранение исторической памяти.

Тот факт, продолжили в партии, что Украина систематически, раболепно поддерживая позицию США, которая идет вразрез с позицией всего цивилизованного мира, а также выступает против резолюций Генассамблеи ООН, осуждающих нацизм, – это публичный позор для украинского народа.

«Имеем ли мы право забывать, чего стоили нам мир и свобода?! Разве не было бы такое забвение предательством великого подвига наших отцов и дедов в борьбе с нацизмом, немыслимым прощением тех священных и страшных жертв, которые принесены каждой украинской семьей на алтарь Победы в Великой Отечественной войне?!» – сказано в заявлении ОПЗЖ.

Кроме того, в партии указывают на то, что полную ответственность за нежелание осудить героизацию нацизма несет Президент Украины Владимир Зеленский, который, согласно Конституции Украины, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства. В «Оппозиционной платформе – За жизнь» решительно осуждают подобные действия главы государства.

В партии напомнили, что 9 мая 2020 года ОПЗЖ выступила с инициативой создания в Украине Общественного движения «Украинский фронт защиты исторической памяти», цель которого – разоблачать попытки фальсификации истории, защищать историческую память и не допустить забвения подвига советских людей, совершенного во время Великой Отечественной войны.

«Мы всегда будем непримиримыми врагами предательства подвига нашего народа и обеления нацизма, какие бы циничные директивы ни давала Президенту Зеленскому стремящаяся к установлению мирового господства власть США», – подытожили в политсиле.