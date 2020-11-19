также в разделеПолитика
Чаплыга: Нужно покупать российскую вакцину, о которой договорился Медведчук, а не слушать команды из посольства США 10
Шарий: Политические спекулянты в очередной раз вытянули «дело Стуса» и вспомнили о Медведчуке 12
Зеленский обещает увеличить вдвое количество коек для больных COVID-19 17
Гетманцев подал проект постановления о своем увольнении 12
Порошенко ответил Зеленскому: Это уже агония, Владимир Александрович 40
Ермак заявил, что находится в «Феофании» вынужденно 14
Зеленский обещает «100 штрафов» владельцу клуба «5 элемент» 54
Уманский объяснил, почему ушел из ОП 16
Партия Медведчука потребовала, чтобы США извинились перед Украиной 148
Кузьмин: Зеленский должен делегировать Медведчука на переговоры по производству вакцины от COVID-19 в Украине 19
Ставицкий: Украинцы с радостью согласились бы на российскую вакцину от COVID-19, но власть вставляет Медведчуку «палки в колеса» 17
В НАТО заявили, что короткого пути к членству в Альянсе нет 16
Прокуратура готовит подозрения членам Васильковской ТИК из-за многочисленных фальсификаций на выборах 16
МИД уже работает над визитом Санду в Украину 12
Кулеба: Украина может вступить в НАТО и без ПДЧ 31
В ЕС напомнили, что ожидают от Украины урегулирования конституционного кризиса 10
В ОП настаивают на обновлении Соглашения об ассоциации с ЕС 28
В Кабмине оценили евроинтеграцию Украины на твердую восьмерку 11

Полную ответственность за нежелание осудить героизацию нацизма несет Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сказано в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В политсиле сообщили, что третий комитет Генеральной ассамблеи ООН на заседании в среду, 18 октября, принял российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За этот документ проголосовали 122 государства, 53 – воздержались, высказались против два государства: США и Украина.

ОПЗЖ, как политическая сила, искренне и последовательно борется против героизации нацизма, настаивает на неприемлемости неонацизма и радикализма в украинском обществе и современном мире, выступает за сохранение исторической памяти.

Тот факт, продолжили в партии, что Украина систематически, раболепно поддерживая позицию США, которая идет вразрез с позицией всего цивилизованного мира, а также выступает против резолюций Генассамблеи ООН, осуждающих нацизм, – это публичный позор для украинского народа.

«Имеем ли мы право забывать, чего стоили нам мир и свобода?! Разве не было бы такое забвение предательством великого подвига наших отцов и дедов в борьбе с нацизмом, немыслимым прощением тех священных и страшных жертв, которые принесены каждой украинской семьей на алтарь Победы в Великой Отечественной войне?!» – сказано в заявлении ОПЗЖ.

Кроме того, в партии указывают на то, что полную ответственность за нежелание осудить героизацию нацизма несет Президент Украины Владимир Зеленский, который, согласно Конституции Украины, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства. В «Оппозиционной платформе – За жизнь» решительно осуждают подобные действия главы государства.

В партии напомнили, что 9 мая 2020 года ОПЗЖ выступила с инициативой создания в Украине Общественного движения «Украинский фронт защиты исторической памяти», цель которого – разоблачать попытки фальсификации истории, защищать историческую память и не допустить забвения подвига советских людей, совершенного во время Великой Отечественной войны.

«Мы всегда будем непримиримыми врагами предательства подвига нашего народа и обеления нацизма, какие бы циничные директивы ни давала Президенту Зеленскому стремящаяся к установлению мирового господства власть США», – подытожили в политсиле.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги