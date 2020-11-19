Очередные неуклюжие попытки обвинить Виктора Медведчука в смерти Василия Стуса являются ничем иным, как дешевыми политическими спекуляциями псевдопатриотов на имени украинского поэта.

Такое мнение выразил журналист и блогер Анатолий Шарий, передает «112 Украина».

Шарий отметил интересную тенденцию, почему о деле Стуса и Медведчуке вспомнили накануне местных выборов, но после того, как они закончились, волна «народного гнева» спала.

«Не так давно суд запретил распространение и печать книги, в которой был ряд спорных утверждений касательно Виктора Медведчука. «Дело Медведчука против Стуса»: как случилось, что в Украине начали запрещать книги? Я тут должен сказать УНИАНу, Коломойского, что в Украине книги запрещать стали не сейчас, их и раньше запрещали. И, к примеру, книги Олеся Бузины вы на полках магазинов не найдете, несмотря на то, что Зеленский сменил Порошенко», – отметил Шарий.

Он отмечает, что все не забывают добавлять, что тогдашний адвокат Стуса, якобы плохо защищал своего подзащитного. Но этот аргумент, по его мнению, легко разбивается другими диссидентами того времени. Шарий приводит в пример слова осужденного в тоже время диссидента Юрия Бадзе, который говорит, что адвокат в политических процессах того времени был лишен любой возможности вести качественную защиту по всем канонам юриспруденции.

«Власти предложили своего адвоката, и я не делал из этого проблемы. Защищали нас за другой логикой: найти в нашем поведении положительное и это противопоставить уже обвинению и самой идеи преступления. Понимаете, все эти процессы были лишены состязательности с властью, прокуратурой и прокурорами», – сказал Юрий Бадзе.

О том, что все обвинения в адрес Виктора Медведчука беспочвенны и являются исключительно элементом политической травли, сказал и сын Василия Стуса Дмитрий Стус.

«На имени отца спекулируют политические силы перед выборами. Честно говоря, комментировать не хочется никак. Как только приближаются выборы, сразу политики, которые не имеют никаких реальных успехов, но очень хотят носить жупел "патриота", поднимают дело Медведчука. Это продолжается уже много лет и происходит по типовому советскому сценарию. Назначают виновного, и толпа поддерживает обвинение», – отметил сын поэта.

И, как справедливо подметил Анатолий Шарий, все почему-то накинулись на Виктора Медведчука. Но никто даже морально не пытается осудить служителей Фемиды, которые отправили Стуса за решетку.

Напомним, что Дарницкий районный суд города Киева запретил распространять книгу Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» со лживой информацией о Викторе Медведчуке.