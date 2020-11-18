Президент Зеленский должен делегировать Медведчука на переговоры с руководством России для спасения украинцев. Если Медведчук смог договориться о поставках российской вакцины от COVID-19, то он сможет договориться и о производстве этой вакцины в Украине. Такое мнение высказал народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.

Вместо того, чтобы действующей власти подумать о спасении жизней тысяч украинцев и закупить вакцину, деньги «закапывают» в дороги. Об этом нардеп написал на своей странице в ФБ.

«Власть лечит людей асфальтом. Шмыгаль заявил, что использование бюджетных средств на строительство дорог призваны преодолеть экономические последствия пандемии в Украине. Власть не в состоянии побороть рост заболеваемости, а значит не может побороть причину, но при этом тратит большую часть фонда на борьбу с последствиями», – отметил политик.

В интервью телеканалу ZIK Кузьмин заявил, что когда на кону – выживание нации, все политические разногласия могут и должны быть поставлены на паузу.

«Власть запрещает говорить о приобретении вакцины в России. Президент Зеленский отказался вести переговоры с Россией и закупать российскую вакцину. При том, что каждая четвертая страна в мире выстроилась в очередь за приобретением этой вакцины. Тогда возникает вопрос – какая причина отказа от закупки вакцины в России? При том, что Украина сегодня приобретает в России оборудование, медикаменты, нефть, газ, электроэнергию, топливо для атомных электростанций и многое еще. Я считаю, что проблема идет от банальной коррупции. И не удивлюсь, если этот запрет поступает от кого-то из "Слуг народа"», – подчеркнул парламентарий.

Кузьмин считает, что действующая украинская власть создает кризисы и потом за счет народа их решает: «США уже заявили, что они заканчивают испытания своей вакцины, которую впоследствии предложат Украине. Американская вакцина будет дороже российской. По условиям транспортировки американская вакцина будет проблематичная, но нам ее попытаются продать. Это все элементы недобросовестной конкуренции. Это бизнес на несчастье людей».

Народный депутат считает, что если у Медведчука получилось договориться с руководством России о поставках вакцины вне очереди, то такой возможностью надо воспользоваться и вести переговоры или о закупках вакцины, или о приобретении лицензии и в дальнейшем производстве вакцины от COVID-19 на территории Украины.

«Власть должна была обратиться к Виктору Медведчуку о помощи в поставках вакцины с России… надо договориться о лицензии, о производстве на территории Украины этой вакцины. Можно было бы открыть совместные производства. Но вместо этого с телеэкранов власть рассказывает, что Медведчук – агент Кремля, 5 колона и еще какой-то бред. Медведчук большой патриот, больше, чем кто-либо из "Слуг народа"», – резюмировал Ренат Кузьмин.

Ранее сообщалось, что 6 октября текущего года председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным затронул тему российской вакцины от коронавируса.

Также Медведчук сообщил о том, что лично он и его семья очень легко перенесли вакцинацию. Кроме того, народный депутат назвал российскую вакцину от COVID-19 самым эффективным средством на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом.