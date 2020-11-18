Россия уже испытала вакцину от коронавируса и предлагает гражданам Украины бесплатное вакцинирование, однако украинская власть не желает воспользоваться этой возможностью, обрекая людей на гибель.

Об этом в эфире NewsOne заявил экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

По его словам, даже в тех условиях, когда Украина стремительно приближается к российским показателям по числу заразившихся COVID-19, несмотря на то, что в РФ населения в три раза больше, официальный Киев отвергает предложение лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука принять участие хотя бы в начальной программе вакцинации.

«В Украине сейчас страшные вещи происходят с точки зрения того, что занижены данные (по заболевшим коронавирусом, – Ред.) по ряду причин. Как можно не использовать возможности того же Виктора Медведчука в части его предложений. Участие хотя бы в начальной программе вакцинации, участие в разработке», – заявил Ставицкий.

Экс-министр указал на то, что даже ведущая клиника «Хадасса» (Израиль) закупает у России 1,5 млн доз вакцины, уверена в её высоком качестве.

«Несколько десятков стран с Россией подписали (соглашения о поставках вакцины, – Ред.) и получают право по себестоимости получать эту вакцину. Аргентина из 25 млн доз российской вакцины 15 млн получит бесплатно. Я сам прошел эту вакцинацию, у нас коммерческое предприятие в Израиле, они российскую вакцину предлагали добровольцам. Я пошел и провакцинировался и не считаю это зазорным, потому что то, что будет через полгода-год, неизвестно. Чувствую себя прекрасно, поэтому считаю, что неправильно не обращать внимание на достижения наших соседей», – сообщил Эдуард Ставицкий.

Бывший министр убежден в том, что украинцы с радостью согласились бы на возможность вакцинироваться бесплатным препаратом российского производства, но власть и так называемые «патриоты» вставляют палки в колеса Виктору Медведчуку, не давая ему возможности доставить вакцину в Украину.

«Если бы Медведчук договорился, и открыли бы пункты вакцинирования на границе в нейтральной зоне, то я уверен, что там такие бы толпы стояли вакцинироваться, особенно в близлежащих к границе пунктах. Мы бы сами убедились, насколько людям это необходимо», – подытожил Эдуард Ставицкий.