На сегодняшний день партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» фактически является единственной проукраинской политической силой в нашей стране. И при этом последовательно противостоит влиянию Запада.

Такое мнение высказал политический журналист Вячеслав Пиховшек в своей авторской программе «Хронология недели» на телеканале NewsOne.

По его словам, боясь роста влияния партии Медведчука, Запад пытается завести на ее электоральное поле другие политические силы. Однако, по многим причинам эта попытка вряд ли окажется удачной.

«Стратегически “Оппозиционная платформа” неизбежно выигрывает. Украинская служба ВВС правильно подчеркивает, что лидеры ОПЗЖ отрицают свою пророссийскую направленность. Главная цель партии – установление мира на Донбассе и благополучие всех украинцев. Но, один из приоритетов партийной программы Оппозиционной платформы» – восстановление экономических и политических связей с Россией. Иначе говоря, не надо считать восстановление связей с Россией пророссийской позицией», – отметил Вячеслав Пиховшек.

Эксперт добавил, что политические изменения в Украине неизбежны. Отход Зеленского и приход к власти ОПЗЖ станет сигналом к подготовке очередного прозападного переворота, которого в этот раз мы имеем все шансы избежать.

«Мы в начале нового политического цикла: отхода Зеленского, прихода к власти ОПЗЖ. И, скорее всего, сейчас – тот момент подготовки нового прозападного государственного переворота. Но этот переворот, в отличии от двух предыдущих попыток 2004 и 2013-2014 годов, может оказаться неудачным если “Оппозиционная платформа – За жизнь” возьмет полноту власти в стране в свои руки и будет работать над восстановлением независимости Украины, в том числе независимых ни от кого связей Украины с Россией, а также будет планомерно объяснять, что делает, как работает, и как Украина из этой трясины может вырваться», – подытожил Вячеслав Пиховшек.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук говорил, что Украина не может позволить относиться к себе как к колониальному государству.