Президент Украины и Верховная Рада должны подчиниться решению Конституционного Суда Украины, и исполнить его путем изменения антикоррупционного законодательства исключительно в рамках правового поля.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что попытка власти уничтожить независимость судебной системы путем роспуска КСУ и незаконной отмены его решения № 13-р/2020 от 27 октября 2020 года уже получила негативную и жесткую оценку международных организаций и признанных авторитетов в области права.

30 октября группа депутатов Европарламента, куда входят главный докладчик по Украине М. Галлер, председатель делегации ЕП в межпарламентской ассамблее «Евронест» А. Кубилюс, докладчик группы социал-демократов по Украине В. Цимочевич, докладчик группы Renew по Украине П. Ауштревичус, докладчик группы Зеленых по Украине В. Фон Кеймон-Таубадель, С. Калниете подписали заявление, в котором призвали исключительно правовым путем внести изменения в антикоррупционное законодательство, и при этом ни коим образом не посягать на независимость судебной ветви власти.

«…Решение Конституционного Суда создало “правовую яму” в ключевом законодательстве по антикоррупционной реформе. В связи с этим украинское правительство и законодательный орган должны как можно быстрее заполнить юридическую пустоту, возникшую в результате решения КС, и быстро восстановить полностью функционирующую, эффективную и комплексную институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией – включая судебную ветвь власти, но в то же время полностью сохранить независимость последней от исполнительной и законодательной ветвей власти», – процитировал Виктор Медведчук в своем заявлении письмо видных европейских политиков.

Председатель Политсовета ОПЗЖ добавил, что именно их предложения должны стать основой для выхода из сложившегося конституционного кризиса.

«Уверен, что именно этот принцип и рекомендация должны стать основой для урегулирования ситуации, возникшей в связи с тем, что Конституционный Суд признал не соответствующими Конституции Украины ряд норм действующего законодательства, которые поэтому потеряли свою юридическую силу. Потому что законопроект, предложенный Президентом Украины Зеленским, и законопроект № 4304, внесенный народными депутатами, которые примитивно предлагают восстановить отмененные КС нормы, то есть пойти на грубое нарушение действующего законодательства, что влечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 109, 344, 376 и 382 Уголовного кодекса Украины, являются отказом от исполнения решения Конституционного Суда. Если Конституционный Суд признал эти нормы неконституционными, то они в такой редакции не могут вновь стать частью украинского законодательства, что прямо установлено решением Конституционного Суда № 4-рп/2016 от 8 июня 2016 года», – заявил Виктор Медведчук.

Народный депутат подчеркнул, что и Президент, и парламент должны соблюдать Конституцию Украины и не посягать на независимость судебной ветви власти.

«Президент и парламент должны не обвинять судей Конституционного Суда и требовать от них выполнения своих безосновательных незаконных “хотелок”, а восполнить пробел в действующем законодательстве, возникший в результате решения КС, в соответствии с требованиями Конституции и решением Конституционного Суда, и этим решением через принятие нового законодательства гарантировать обеспечение независимости судебной ветви власти», – подытожил парламентарий.

Ранее, комментируя законопроект Зеленского о роспуске КСУ, Виктор Медведчук заявил, что Верховная Рада должна остановить попытку узурпации власти Президентом и его окружением.