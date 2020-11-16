Жители семи городов Украины вчера выбирали мэров. В Одессе, Сумах, Херсоне, Каменце-Подольском, Луцке и Краматорске состоялся второй тур выборов, поскольку в первом никто не набрал более 50% голосов. По закону второй тур назначается в городах с населением более 75 тысяч избирателей, однако в Украинке Киевской области 25 октября два кандидата набрали одинаковое количество голосов, поэтому и здесь проходило повторное голосование. На этот раз проголосовать пришло меньше избирателей, чем 25 октября. По данным Центральной избирательной комиссии, явка составила лишь 24%. Наблюдатели и правоохранители говорят, что критических злоупотреблений и нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования, не было. Кто, где и с кем соревновался, и кто побеждает — в материале hromadske.

Одесса

В Одессе побеждает действующий мэр Геннадий Труханов, свидетельствуют данные экзитполов компании КМИС. Согласно им, за Труханова проголосовали 56,7% избирателей, а за кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николая Скорика — 40,9%. Погрешность выборки не превышает 3-4%. В первом туре Труханов получил 37% голосов, а Скорик — 19%. Очевидно, не помогло Скорику даже то, что его поддержал другой кандидат — Сергей Кивалов, получивший 6% на выборах 25 октября.

Однако у ОПЗЖ своя социология, которая показывает победу своего кандидата. Ссылаются там результаты экзитпола по заказу одесского «7 канала». Согласно им, у Скорика 50,4% против 46,2% у Труханова.

«Сейчас главная задача — отстоять результат во втором туре мэрских выборов и не дать украсть нашу победу», — сказал Скорик в своем штабе после окончания голосования.

Также Скорик рассказал о попытках подготовки фальсификаций, не уточнив, что именно имеет в виду. Вместе с тем в полиции области сообщили, что выборы в Одессе прошли «без существенных нарушений». Впрочем, без инцидентов не обошлось. Днем полиция провела эвакуацию из-за сообщения о минировании здания городской избирательной комиссии. После этого у здания избирательной комиссии собрались люди в черной спортивной одежде, сообщило «Суспільне». Кто они и что там делали — неизвестно, но дежурили под зданием они до самого окончания голосования.

За сутки в Одессе дважды сменили состав городской избирательной комиссии. Так, в день перед выборами Центральная избирательная комиссия поменяла главу Одесской территориальной комиссии Нину Чернышенко на Наталью Сиволапенко, а уже в день выборов снова назначила Чернышенко вместо Сиволапенко. Как пишет местное издание «Думская», Сиволапенко связывают с ОПЗЖ, а Чернышенко — с Трухановым.

В Одесском городском совете, согласно результатам выборов 25 октября, партия Труханова «Доверяй делам» получила 20 из 64 мест, ОПЗЖ — 18 «Слуга народа» и «Европейская солидарность» — по 10, «Партия Шария» — 6.

Каменец-Подольский

Избиратели в Каменце-Подольском оказались самыми активными. На повторных выборах мэра проголосовать пришли более 34% избирателей. И, очевидно, активизировались избиратели «свободовца» Михаила Поситко. Согласно результатам экзитпола компании Ю.С.С. с погрешностью не более 3%, Поситко набрал 62,2% голосов, тогда как его конкурент, экс-регионал и экс-депутат от БПП Владимир Мельниченко — 36,8%.

Сам Поситко также сообщил о своей победе по данным параллельного подсчета голосов. Согласно им, он набрал более 58% голосов, а его соперник — 41,5%.

Мельниченко был фаворитом на выборах 25 октября. В первом туре он набрал 40% голосов, опередив Поситко на 5%.

«Свобода» завела больше депутатов в городской совет Каменца-Подольского → 11 с 38. У «Слуги народа» будет 8 депутатов, «Европейской солидарности» → 6, «За будущее» — 5, у местных партий «За конкретные дела» и «Родной город» — по 4 депутата.

Краматорск

За кресло мэра Краматорска Донецкой области соревновались двое самовыдвиженцев — действующий мэр Андрей Панков и Александр Гончаренко. Согласно результатам подсчета, которые публикует местное издание KramatorskPost лидирует Гончаренко. Сам он также заявил о своей победе с 59% голосов, сославшись на данные параллельного подсчета.

Гончаренко связывают с экс-регионалом и действующим депутатом от группы «Доверие» Максимом Ефимовым. Кроме того, что они одноклассники, Гончаренко работает на предприятии Ефимова.

В городской совет прошли 14 депутатов от ОПЗЖ, 12 от «Команды Максима Ефимова “Наш Краматорск”», 5 — от «Партии мира и развития», по 4 от «Европейской солидарности» и «Слуги народа» и 3 — от «Партии Шария».

Херсон

В Херсоне за пост мэра боролись предприниматель и народный депутат группы «За будущее» Игорь Колыхаев и трижды мэр Херсона Владимир Сальдо. Фаворитом выборов стал Колыхаев, который в первом туре набрал 30%, а Сальдо — 17%.

Между тем на выходе из участков Херсона 15 ноября людей опросила одноименная с партией Колыхаева общественная организация «Нам здесь жить». По данным этого опроса Колыхаев с 67% победил Сальдо, который набрал 33%. Погрешность составляет 3% при количестве опрошенных в 9782 человека.

В городском совете партия Колыхаева получает 17 голосов из 54, ОПЗЖ — 11 «Слуга народа» — 10, «Блок Сальдо» — 9, «Европейская солидарность» — 7.

Луцк

На выборах мэра Луцка побеждает юрист фонда Игоря Палицы Игорь Полищук от партии «За будущее». По данным параллельного подсчета, Полищук набирает более 54% голосов, тогда как самовыдвиженец и бывший мэр Луцка Богдан Шиба почти 43%, пишут «Волынские новости». В первом туре Полищук набрал 32%, а Шиба — 13%.

В городской совет Луцка «За будущее» провела 13 депутатов из 42. «Европейская солидарность» будет иметь 9 депутатов, «Сознательные» — 6, «Слуга народа» — 5, «Свобода» — 5 и «Батькивщина» — 4.

Сумы

Проголосовали за мэра Сум менее пятой части избирателей. Фаворитом здесь считается действующий мэр, представитель «Батькивщины» Александр Лысенко. Он набрал в первом туре 44%. Его соперник Вадим Акперов из «Европейской солидарности» — 14%.

В Сумском городском совете 13 депутатов будет иметь «Батькивщина», ОПЗЖ и «Европейская солидарность» — по 9, «Слуга народа» — 8, «Сила и честь» — 3.

Украинка

В Украинке Киевской области 25 октября сложилась уникальная ситуация. Кандидат от «Слуги народа» Оксана Кирилюк и Александр Туренко от «Европейской солидарности» получили ровно по 1233 голоса. Поэтому пришлось и здесь проводить второй тур.

Выборы в небольшом городке под Киевом запомнились старыми добрыми «каруселями», сообщили в полиции. Там человек раздавал фейковые бюллетени избирателям и просил за 100 гривен бросить их в урну для голосования.

Теперь у ЦИК есть пять дней на установление результатов выборов. Все победители должны быть объявлены не позднее 20 ноября. Еще через неделю, 22 ноября, второй тур выборов мэра состоится в Днепре, Черкассах, Ровно, Львове, Полтаве, Ужгороде, Николаеве, Славянске, Дрогобыче, Броварах, Бердянске и Никополе. В Черновцах второй тур выборов состоится 29 ноября.