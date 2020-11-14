Любыми способами пытаясь сохранить власть, Зеленский и его окружение намерены пойти по пути, которым шли только нацисты, и бороться с инакомыслящими путем отправки их спецлагеря.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, комментируя внесенный в Верховную Раду законопроект № 4327 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период», который уже вызвал глубочайшее справедливое возмущение не только в нашей стране, но и за ее пределами.

«Этот законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, чья вина ничем не доказана и может существовать только в воображении Зеленского и его окружения. Причем задержанием и немедленным, без суда и следствия, переселением в спецлагеря (как говорится в законопроекте, принудительным поселением в определенных местах и тыловых лагерях для военнопленных) будет заниматься Служба безопасности Украины, в адрес которой, в том числе со стороны Amnesty International и Human Rights Watch, а также других международных мониторинговых организаций, неоднократно звучали обвинения в создании "секретных тюрем". Очевидно, что подобная угроза в первый же день будет использована для совершения коррупционных действий, а более вероятно – для банального грабежа, рейдерства и откровенного вымогательства», – заявил Виктор Медведчук.

Как отметил народный депутат, если этот законопроект будет принят, он может быть использован для борьбы с инакомыслящими и неугодными власти украинцами.

«…Создание таких "лагерей смерти", не входящих в существующие пенитенциарные или следственные структуры, функционирование которых регулируется действующим законодательством, может развязать руки для самой жестокой преступной расправы над неугодными», – подчеркнул политик.

Как отметил Виктор Медведчук, власть неоднократно ущемляла права граждан Украины и проживающих на территории нашей страны подданных других государств, ограничивая их право на свободное использование родного языка, лишая гарантированных Конституцией Украины избирательных прав и социальных гарантий.

«Войдя в раж от вседозволенности, сегодня власть готовится перейти последнюю черту и избирательно применять насилие в отношении неугодных мирных граждан, живущих на территории Украины», – констатировал политик.

Виктор Медведчук подчеркнул, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» не позволит власти использовать те методы, которые использовали нацисты, и избирательно применять насилие в отношении неугодных.

«Заверяю украинскую власть, мечтающую продолжить штамповать антиконституционные законы в послушной ей Верховной Раде: стараниями в том числе и нашей партии Украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти. И отправка мирных граждан в "концлагеря" находится далеко за этой чертой. Украинцы хорошо понимают, что за данным законопроектом стоит вовсе не стремление защитить Украину, а желание развернуть террор для того, чтобы любой ценой сохранить ускользающую власть», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Верховная Рада Украины должна остановить попытку узурпации власти Президентом Зеленским и его окружением.