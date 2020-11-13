Вопрос закупки российской вакцины от коронавируса превратился в Украине в некое политическое «бодание».

Такое мнение в эфире «112 Украина» озвучил известный украинский телеведущий Петр Мага.

«Виктор Медведчук не является «последним человеком» в стране. Он возглавляет Политсовет в политической силе, которая как минимум в тройке первых в Украине. Когда такой человек делает заявление, на это необходимо реагировать. Если бы был официальный ответ нашей власти Медведчуку по поводу того, что рассматриваются все варианты закупок вакцин: бразильской, британской, российской... Давайте дождемся результатов исследований! Если российская вакцина будет официально признана миром, зарегистрирована, сертифицирована, доведены до конца ее испытания, тогда можно что-то рассматривать. Пока что мы должны дождаться, чтобы она прошла полный медицинский протокол в испытаниях», – сказал эксперт.

Однако, продолжил Мага, складывается такое впечатление, что наша власть напоминает известных обезьян, которые «не видят, не слышат и молчат».

«Можно любить Медведчука, не любить его, но это человек, который рядом с вами во власти, его тоже избрали люди. Пожалуйста, реагируйте на то, что он говорит», – добавил телеведущий.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что у западных кампаний, названия которых хорошо известны украинцам в связи с рекламой гигиенических средств и косметики, вакцина от коронавируса пока только в стадии разработки.

«Единственная страна, справившаяся с этой задачей на настоящий момент, – это Российская Федерация, которая уже выпустила и зарегистрировала свою вакцину "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и начала вакцинацию населения совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год», – отметил лидер ОПЗЖ.

Также политик сообщал о том, что лично он и его семья очень легко перенесли вакцинацию российской вакциной от COVID-19. Кроме того, народный депутат назвал российскую вакцину от коронавируса самым эффективным средством на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом.