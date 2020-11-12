Обыски в Одессе – провокация, организованная Трухановым для того, чтобы при поддержке власти, СБУ и национал-радикалов удержаться в мэрском кресле. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«11 ноября представители Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, не имея соответствующего постановления суда, с использованием силовой поддержки провели обыски в приемной народного депутата Украины VIII созыва Дмитрия Голубова. Очевидно, что такие действия являются местью Дмитрию Голубову за его поддержку кандидата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Николая Скорика, а также попыткой запугать других участников избирательного процесса и общественных деятелей», – говорится в заявлении.

«В том, что это именно заказ, нет никаких сомнений, поскольку уголовное дело, по которому проводился обыск, было возбуждено только 10 ноября 2020 года с подачи действующего мэра Одессы Геннадия Труханова, являющегося главным выгодоприобретателем в данной грязной политической провокации.

Это уже не первый случай прямого сотрудничества Геннадия Труханова с радикально-националистическими группировками во главе с убийцей Стерненко и с покрывающими такое преступное сотрудничество государственными силовыми структурами», – подчеркнул ОПЗЖ.

«Всего несколько месяцев назад праворадикалы и подконтрольная Труханову «Муніципальна варта» прямо в центре Одессы напали на народного депутата Украины Татьяну Плачкову, депутата Одесского горсовета Богдана Гиганова и съемочную группу телеканала ZIK. За эти бандитские действия никто так и не был привлечен к ответственности, и теперь, наблюдая «плодотворную работу» одесских силовиков на благо Труханова, становится окончательно понятно почему.

Та готовность, с которой действующая власть поддержала сегодняшнюю откровенную и преступную махинацию, свидетельствует, что власть, во-первых, готова идти на любые действия и вступать в любые союзы для того, чтобы не допустить победы представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» в Одессе, а во-вторых, Геннадий Труханов имеет все основания опасаться неминуемого поражения во втором туре выборов мэра города Одессы», – сказано в заявлении.