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Одесская областная ТИК обнародовала список кандидатов в депутаты облсовета, которые набрали достаточное для победы количество голосов избирателей. Среди них - глава Минздрава Максим Степанов, трое действующих и шесть бывших народных депутатов, сообщает Укринформ.

«Одесская областная территориальная избирательная комиссия установила результаты выборов депутатов Одесского областного совета, согласно которым набрали достаточное для победы количество голосов 84 кандидата в депутаты», - говорится в протоколе комиссии.

В частности, в списках выдвиженцев партий в состав облсовета, имеющих основания для получения депутатских мандатов – действующий министр здравоохранения Максим Степанов, народные депутаты Сергей Колебошин, Алексей Гончаренко, Вадим Рабинович и шесть бывших народных депутатов Украины. Среди последних - Александр Урбанский, Иван Фурсин, Олег Радковский и Светлана Фабрикант.

Представитель партии «За будущее» Василий Гуляев одновременно был избран городским головой Черноморска.

Как сообщалось, во время избирательной кампании глава Минздрава Степанов заявил, что решение баллотироваться в облсовет связано со стремлением усилить команду президента в области, но с должности министра он не уйдет. «Никоим образом мое возглавление списка (от партии «Слуга народа», - ред.) в Одесский областной совет не повлияет на мою работу в Министерстве здравоохранения», - заявил Степанов.

 
ForUm

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