также в разделеПолитика
Луценко выздоровел от COVID-19
СМИ: Полиция закрыла дело по заявлению Шокина в отношении Байдена 8
Вакцина от COVID-19: Зеленский просит Меркель не забывать об Украине 8
Telegram: Аваков хочет сделать главой ХОГА своего ставленника Терехова 14
Зеленский рассказал Меркель о самом длительном перемирии и провокациях той стороны 9
В Европарламенте раскритиковали судебную реформу в Украине 19
ВР рассмотрит законопроекты по урегулированию кризиса вокруг КСУ через неделю 10
Украина введет санкции против Никарагуа из-за консульства в оккупированном Крыму 26
В «Слуге народа» не видят оснований для внеочередных выборов в Раду 16
Арахамия: Увольнение глав ОГА продолжится 32
Поляков обратился в полицию из-за угроз главе КСУ 36
Президент назначил и.о. глав трех ОГА 32
Эксперт: Националисты открыто поддерживают Труханова, но это сыграет ему в минус 77
Разумков пока не видит оснований выполнять обязанности президента 16
ОАЭ подарили Украине экспресс-тесты для выявления COVID-19 18
Тихановская: Крым по международному праву – украинский 21
Кабмин в ближайшее время проголосует за введение карантина выходного дня 24
Зеленский сожалеет, что не учил украинский во время учебы 18

В прошедшей битве за регионы одни политические силы укрепили свои позиции, а другие - прослыли «лузерами». Об этом пишет в своей статье на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Роман Губриенко.

По словам Губриенко, «Батькивщина» победила в номинации «Политическая пенсия», а «Слуга народа» - «Это какой-то политический позор».

«В этой формулировке нет иронического преувеличения, поскольку «слуги» сами стремились к такому итогу, анонсируя свое победоносное шествие перед выборами.

А в итоге ни одному из кандидатов от президентской партии не удалось занять первое место на выборах градоначальника ни в одном областном центре. Второе место в борьбе за мэрские кресла представители «слуг» сумели занять только в Ужгороде, Ровно, Полтаве и на малой родине президента Кривом Роге», - аргументирует журналист.

«Самый ощутимый итог гонки - СН потерпела поражение в своем базовом электоральном регионе. Именно на Юго-Востоке, который в прошлом году обеспечил триумфальную победу Зеленскому и «слугам», теперь партия власти переживает дефолт по кредиту доверия», - добавляет он.

Как поясняет Губриенко, в номинации «политический схрон» побеждает «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

«Партия показала неплохой результат на Западе страны и частично в Центре. Примечателен результат ЕС в виде первого места в Киевском облсовете и третий результат в Виннице, где «порошенковцы» сумели обойти «слуг», - подчеркнул автор.
В то же время, обращает внимание Губриенко, ОПЗЖ Виктора Медведчука расширила свое влияние в Центре Украины, а также вытеснила «слуг» с Юго-Востока.

«В номинации «политический бульдозер» побеждает "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Кроме ощутимого расширения своего влияния на Центральный регион, ОПЗЖ уверенно переиграла "слуг народа" на Юго-Востоке. Партия заняла первое место в борьбе за Николаевский (27,5%), Запорожский (23,2%) и Херсонский (20,6%) облсоветы. Также оппозиционеры уверенно взяли вторые места в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. Хороший результат партия показала в Мариуполе, заняв второе место (38,3%) в борьбе за места в городском совете (у "СН" только 6,6%)", - приводит данные журналист.

Как считает Губриенко, партия Медведчука выбила электоральную почву из-под ног "Слуги народа" Зеленского.

«Оппозиция, что называется, выбила из-под ног «Слуги народа» электоральную почву на Юго-Востоке. Уровень концентрации сторонников СН явно сместился ближе к Центру. Окончательно закрепив за собой статус единственного дееспособного миротворца, Медведчук выселил Зеленского на соседнюю с Порошенко улицу политического «гетто» воинствующего псевдопатриотизма», - заключил политический обозреватель Роман Губриенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги