В прошедшей битве за регионы одни политические силы укрепили свои позиции, а другие - прослыли «лузерами». Об этом пишет в своей статье на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Роман Губриенко.

По словам Губриенко, «Батькивщина» победила в номинации «Политическая пенсия», а «Слуга народа» - «Это какой-то политический позор».

«В этой формулировке нет иронического преувеличения, поскольку «слуги» сами стремились к такому итогу, анонсируя свое победоносное шествие перед выборами.

А в итоге ни одному из кандидатов от президентской партии не удалось занять первое место на выборах градоначальника ни в одном областном центре. Второе место в борьбе за мэрские кресла представители «слуг» сумели занять только в Ужгороде, Ровно, Полтаве и на малой родине президента Кривом Роге», - аргументирует журналист.

«Самый ощутимый итог гонки - СН потерпела поражение в своем базовом электоральном регионе. Именно на Юго-Востоке, который в прошлом году обеспечил триумфальную победу Зеленскому и «слугам», теперь партия власти переживает дефолт по кредиту доверия», - добавляет он.

Как поясняет Губриенко, в номинации «политический схрон» побеждает «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

«Партия показала неплохой результат на Западе страны и частично в Центре. Примечателен результат ЕС в виде первого места в Киевском облсовете и третий результат в Виннице, где «порошенковцы» сумели обойти «слуг», - подчеркнул автор.

В то же время, обращает внимание Губриенко, ОПЗЖ Виктора Медведчука расширила свое влияние в Центре Украины, а также вытеснила «слуг» с Юго-Востока.

«В номинации «политический бульдозер» побеждает "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Кроме ощутимого расширения своего влияния на Центральный регион, ОПЗЖ уверенно переиграла "слуг народа" на Юго-Востоке. Партия заняла первое место в борьбе за Николаевский (27,5%), Запорожский (23,2%) и Херсонский (20,6%) облсоветы. Также оппозиционеры уверенно взяли вторые места в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. Хороший результат партия показала в Мариуполе, заняв второе место (38,3%) в борьбе за места в городском совете (у "СН" только 6,6%)", - приводит данные журналист.

Как считает Губриенко, партия Медведчука выбила электоральную почву из-под ног "Слуги народа" Зеленского.

«Оппозиция, что называется, выбила из-под ног «Слуги народа» электоральную почву на Юго-Востоке. Уровень концентрации сторонников СН явно сместился ближе к Центру. Окончательно закрепив за собой статус единственного дееспособного миротворца, Медведчук выселил Зеленского на соседнюю с Порошенко улицу политического «гетто» воинствующего псевдопатриотизма», - заключил политический обозреватель Роман Губриенко.