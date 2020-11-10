Националистические и патриотические организации Одессы открыто поддерживают мэра Одессы Геннадия Труханова, не смотря на его одиозность, однако это не принесет ему желаемый результат на выборах.

Об этом написал в своем блоге на «Цензор.Нет» политический эксперт Алексей Курпас.

«За несколько недель до выборов я говорил о переговорах, которые ведет (пока еще) одесский мэр Геннадий Труханов с Петром Порошенко о будущей коалиции в одесском горсовете. Напомню, что ЕС получила безлимитный доступ к бордам и медиа-активам Труханова, помощь в комиссиях и даже местами – доступ к админ-ресурсу. В ответ соратники Порошенко должны были сформировать коалицию с партией Труханова. Вот только переговоры эти Труханов вел еще за месяц до выборов, когда и его штаб, и социологи рисовали ему уверенную победу в первом туре. Но в дальнейшем у действующего мэра ситуация развивалась по нисходящей. Его партия показала результат практически вровень с традиционно сильной в Одесском регионе ОПЗЖ, а сам Труханов и близко не победил в первом туре: мэра ждет нелегкая борьба с лидером местной ОПЗЖ Николаем Скориком», - отмечает эксперт.

Поэтому в штабе мэра решили заручиться прямой поддержкой партий… право-националистического спектра, добавляет Курпас.

«Мол, на фоне реванша ОПЗЖ Труханов выглядит для них меньшим злом. При этом формально-публично ЕС и Труханов находятся в конфронтации, неспешно ведя суды за название проспекта Жукова. Однако, по многочисленным данным, суд – это спланированный договорняк. В тоже время все члены комиссий от ЕС получили во втором туре указание работать на Труханова», - пишет эксперт.

Ведется за «меньшее зло Труханова» и публичная агитация. Так, художник и почти депутат Александр Ройтбурд уже открыто призывал поддержать нынешнего мэра: «Надо идти и голосовать за Труханова».

«Бороться с косяками Труханова гораздо легче и проще чем со Скориком, за которым стоит парламентская фракция, а за ней Путин», - пишет в своем ФБ известный одесский «правый» активист Марк Гордиенко.

Призывая весь электорат ЕС голосовать за Труханова, Гордиенко прямо обозначает будущую коалицию в горсовете: «Во втором туре голосуем за Труханова против Скорика! Гена ты наш мэр! Надеюсь «Доверяй делам» создадут коалицию с СН и ЕС».

«Такой союз «ужа с ежом» вылезет боком для обоих участников. Электорат ЕС скорее всего выборы проигнорирует и голосовать не пойдет вообще, а вот электорату Труханова Петр Алексеевич Порошенко отнюдь не близок и подобные кульбиты могут обойтись действующему одесскому мэру слишком дорого», - резюмировал Курпас.