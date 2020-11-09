Действующая власть вместо того, чтобы согласиться на предложение председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о поставках российской вакцины от коронавируса, необоснованно обвиняет этого политика чуть ли не в государственной измене и тратит деньги из «коронавирусного» фонда на совершенно другие цели.

Об этом в эфире NewsOne заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива.

«Когда такие оппозиционные политики, как Виктор Медведчук поднимают вопрос и дают возможность получения для Украины вакцины от коронавируса, власть не просто отказывается от возможности спасать своих людей, но и выступает с необоснованными обвинениями», – заявил политик.

Парламентарий указал на абсурдность и нецелесообразность, которую проявляет власть, тратя деньги, предназначенные для борьбы с COVID-19, на ремонт дорог и создание так называемых патриотических фильмов.

«Параллельно они (власть, – Ред.) разворовывают тот фонд, который был так помпезно создан, отправляют деньги на ремонт и строительство дорог во Львовской области в то время, когда люди умирают. Я инспектировал одну больницу, спрашивал, какие есть трудности. То, что я увидел, – это люди, находящиеся в коридорах (больные COVID-19, – Ред.), нехватка кислорода. Люди умирают в больницах, а власть отправляет деньги из "ковидного" фонда на строительство дорог и на то, чтобы снимать какие-то псевдопатриотические фильмы. Это и есть вся стратегия выхода из сложной ситуации, в которой сейчас находится наша страна», – добавил Илья Кива.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что когда речь идет о защите и выживании украинцев, власти следует сосредоточиться не на строительстве дорог, а на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России.

У западных кампаний, отметил политик, названия которых хорошо известны украинцам в связи с рекламой гигиенических средств и косметики, вакцина от коронавируса пока только в стадии разработки.

«Единственная страна, справившаяся с этой задачей на настоящий момент, – это Российская Федерация, которая уже выпустила и зарегистрировала свою вакцину «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и начала вакцинацию населения совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год», – отметил Виктор Медведчук.