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Рейтинг мэра Одессы Геннадия Труханова за несколько месяцев обвалился более чем 20% и этот нисходящий тренд приведет его к поражению на выборах. Об этом написал в своем блоге на «Цензор.Нет» политический эксперт Алексей Курпас.

«Главная проблема Труханова – явный нисходящий тренд на мэрских выборах. Его рейтинг обвалился.  Впереди замаячил вполне реальный проигрыш во втором туре», - отметил эксперт.

Партия «Доверяй делам» показала результат практически вровень с традиционно сильной в Одесском регионе ОПЗЖ, а сам Труханов и близко не победил в первом туре: мэра ждет нелегкая борьба с лидером местной ОПЗЖ  Николаем Скориком.

«Поэтому в штабе мэра решили заручиться прямой поддержкой партий… право-националистического спектра. Мол, на фоне реванша ОПЗЖ Труханов выглядит для них меньшим злом. При этом формально-публично ЕС и Труханов находятся в конфронтации, неспешно ведя суды за название проспекта Жукова. Однако, по многочисленным данным, суд – это спланированный договорняк. В тоже время все члены комиссий от ЕС получили во втором туре указание работать на Труханова», - пишет политолог.

Он обращает внимание на то, что сегодня ведется публичная агитация за «меньшее зло Труханова» со стороны известных одесских правых активистов. Интересно, что поддержал Труханова и скандальный художник Александр Ройтбурд.

А активист Марк Гордиенко прямо обозначает будущую коалицию в горсовете: «Во втором туре голосуем за Труханова против Скорика! Гена ты наш мэр! Надеюсь «Доверяй делам» создадут коалицию с СН и ЕС.

«Такой союз «ужа с ежом» вылезет боком для обоих участников. Электорат «ЕС» скорее всего выборы проигнорирует и голосовать не пойдет вообще, а вот электорату Труханова Петр Алексеевич Порошенко отнюдь не близок и подобные кульбиты могут обойтись действующему одесскому мэру слишком дорого. Однако если мечущегося в попытке удержать ускользающую победу Труханова еще можно понять, то зачем мараться в сомнительном союзе одесским правым – совершенно непонятно. Если речь, конечно, не идет про старые «обязы», которые теперь просто надо отрабатывать», - резюмировал Курпас.
ForUm

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