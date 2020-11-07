Некомпетентное правительство Дениса Шмыгаля подготовило худший бюджет за всю историю независимой Украины. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал народный депутат Верховной Рады Украины VI созыва, председатель Киевской городской государственной администрации 2010-2013 гг., министр ЖКХ 2007, 2010 гг. Александр Попов.

Политик напомнил, что этот так называемый проект бюджета последовательно и справедливо поддает критике председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Я конечно же согласен с Медведчуком, потому что он абсолютно объективно оценивает сложившуюся ситуацию. Хотел бы добавить, что это самый плохой бюджет, который за всю историю независимой Украины принимался в нашей стране. Когда политики говорят о бюджете – это одно. Но когда в ВР выступал руководитель Счетной палаты, он конкретно, аргументировано, с учетом аналитического подхода по основным показателям бюджета сказал, что этот бюджет нереальный, выполнить его будет невозможно», – отметил Александр Попов.

Он также считает, что основной причиной низкого качества главного финансового документа страны является некомпетентность правительства Шмыгаля.

«Это некомпетентность нашего правительства. Неправильно определены приоритеты, стратегические и тактические цели», – подчеркнул Александр Попов.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал действия правительства Шмыгаля преступлением против украинского народа.

«Премьер-министр Шмыгаль заявил, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать гражданам пенсии, «ведь у государства не будет таких ресурсов». Таким образом, глава правительства фактически расписался в собственной профнепригодности. Шмыгаль де-факто признал, что команда Зеленского хочет украсть накопленные пенсионные средства миллионов украинцев», – подчеркнул парламентарий.

Политик выразил свое возмущение по поводу плана МВФ, согласно которому повышать пенсии украинским пенсионерам нельзя, а вот платить космические зарплаты и премии иностранцам ‒ членам наблюдательных советов украинских госпредприятий – можно. Такие действия, по словам Медведчука, являются не чем иным, как преступлением власти против собственного народа.

«ОПЗЖ требует немедленно привлечь к ответственности профнепригодного премьера Шмыгаля и отправить в отставку правительство, допускающее возможность оставить миллионы украинцев без пенсии, то есть обречь их на голодную старость и нищенское существование», – заявил Виктор Медведчук.