Если будут досрочные выборы в Верховную Раду, то только усилится тенденция перетока голосов от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского к оппозиции. Такой прогноз в эфире канала «112 Украина» сделала медиа-эксперт Ирина Тиран.

«Причина провала “слуг народа” - не только в том, что народ стал смотреть, как выполняются обещания партии «Слуга народа», но и начал в них разочаровываться. Хотя это тоже важную роль играет», - отметила медиа-эксперт.

По словам Тиран, Медведчук агитирует не на словах, а на деле, когда показывает, как можно решить насущные проблемы, волнующие миллионы украинцев.

«Почему именно голоса начали перетекать в партию Медведчука? Потому что Медведчук агитирует своими действиями. Очень простой пример. Коронавирус в стране. Медведчук поехал и договорился о том, что Украине могут поставлять российскую вакцину от коронавируса. Другое дело, что наша власть этого не хочет», - привела пример медиа-эксперт.

«В Украине нет рабочих мест. Медведчук поехал и договорился с российской властью о том, чтобы сняли санкции с трех наших предприятий. И эти три предприятия сейчас могут поставлять свою продукцию в Россию - и, соответственно, там появилось много новых рабочих мест. И эти примеры можно и дальше приводить», - подчеркнула эксперт.

По словам Ирины Тиран, люди, поверившие Зеленскому, больше не верят в обещания, поэтому голоса логично уходят к оппозиции.

«Поэтому, понимаете, люди, которые поверили словам, сейчас уже больше словам не верят - они верят действиям. И поэтому голоса логично из партии «Слуга народа» перетекли в партию Медведчука», - заключила медиа-эксперт.

«Думаю, если тенденция сохранится, а она сохранится, то если допустить досрочные парламентские выборы – этот процесс будет только еще больше усиливаться», - спрогнозировала медиа-эксперт Ирина Тиран.