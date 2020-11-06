В Киевский городской совет по итогам результатов выборов прошли семь политических партий: «Европейская солидарность» и «УДАР Виталия Кличко», которые получили больше половины мест, а также «Еднисть Александра Омельченко», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Слуга народа», «Батькивщина» и «Голос».

Согласно обнародованным в пятницу главой Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентиной Корольковой данным, «Евросолидарность» получила 20,52% голосов избирателей, «УДАР» - 19,98%, «Еднисть Александра Омельченко» - 8,74%, ОПЗЖ – 7,81%, «Слуга народа» - 7,53%, «Батькивщина» - 7,49%, «Голос» - 5,97%, передает Интерфакс-Украина.

Другие партии не преодолели 5%-й барьер.

Согласно расчетам агентства, «Евросолидарность» получит 32 места из 120 в Киевсовете, «Удар» – 31, «Еднисть» – 13, ОПЗЖ и «Слуга народа» – по 12, «Батькивщина» – 11 и «Голос» – 9.

На предыдущих выборах в 2015 году «Блок Петра Порошенко «Солидарность», который объединял тогда политические силы двух нынешних победителей, получил 52 места, однако сейчас у него осталось 47 депутатов.

У «Батькивщины» по итогам выборов в Киевсовет в 2015 году было 17 депутатов (сейчас осталось 14), у «Единства» экс-мэра Омельченко – 15 (осталось 10).

По итогам выборов 2015 года в Киевсовет вошли также «Самопомощь» и «Свобода», получившие соответственно 22 и 14 мест и сохранившие к концу каденции 3 и 12 депутатов, тогда как представители ОПЗЖ, «Слуги народа» и «Голоса» отсутствовали.