Комментируя возможную отставку Владимира Зеленского и последствия вероятной перезагрузки власти для страны и украинцев, журналист Дмитрий Гордон заявил, что основным претендентом на пост главы государства может стать председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом пишет интернет ресурс НБН.

Журналист подчеркнул, что если народ хочет смены власти, то он должен понимать, на кого эту власть менять.

«Если вы хотите, чтобы президент ушел, тогда вы должны подумать, кто будет вместо него? Я сегодня вижу с одного фланга Виктора Медведчука, а с другого – Петра Порошенко», – сказал Гордон.

Также он добавил, что политик, который сможет заменить Зеленского, должен объединить страну, то есть быть не прозападным и не провосточным, а проукраинским.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на местных выборах украинцы отдали свой голос оппозиционной партии, а это значит, что люди категорически не довольны существующей властью и ее действиями.

«Я хочу сказать, что наша партия на этих местных выборах достигла очень высоких результатов. В первую очередь я хочу искренне поблагодарить граждан Украины, избирателей, которые отдали голоса за нашу партию. Они проявили мужество, принципиальность и последовательность, потому что голосовали за оппозиционную партию, ту партию, которая борется с властью и считает, что эта власть не справляется со своими обязанностями, которые предусмотрены и Конституцией, и действующим законодательством», – отметил парламентарий.

Политик также подчеркнул, что то доверие, которое партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» получила на местных выборах, высоко ценится, и команда ОПЗЖ сделает все необходимое для того, чтобы Украина превратилась в успешную страну.

«Мы, сделали все для того, чтобы дойти до людей, и как результат – мы получили то доверие, на которое рассчитывали. Мы будем высоко ценить это доверие. На местах наши депутаты, наши депутатские группы, фракции, наши представители в должностях мэров будут делать все необходимое для того, чтобы Украина превратилась в успешную страну, а не в ту страну, в которой мы, к сожалению, сегодня живем в условиях экономического, социального, гуманитарного и политического кризиса», – резюмировал Виктор Медведчук.