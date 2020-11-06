Все предложения власти к проекту бюджета на 2021 год являются несостоятельными в экономическом контексте. Об этом журналистам в Верховной Раде заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, сообщает 112 Украина.

Он подчеркнул, что проект бюджета на следующий год не способен не только улучшить благосостояние людей, но даже удержать экономику страны от дальнейшей рецессии.

«На сегодняшний день есть большой вопрос, надо ли утверждать законопроект о бюджете на 21-й год в той редакции, в которой, в том числе, предложило правительство и предлагает бюджетный комитет для рассмотрения. Почему? Потому что те предложения, которые мы получили, и пытается власть сделать все в лице Кабинета министров, чтобы утвердить бюджет на 21 год, они являются несостоятельными, несостоятельными в экономическом контексте. Потому что на сегодняшний день мы видим, что страна продолжает находиться в кризисе, этот кризис усугубляется, это экономический и социальный кризис. И те предложения, которые предлагает сегодня правительство в качестве утверждения закона о бюджете, - они неспособны вывести экономику на другой уровень, на уровень обеспечения людей, повышения благосостояния или хотя бы затормозить тот процесс экономического и социального падения, которое имеет место сегодня», - отметил политик.

В то же время он добавил, что фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» выступает категорически против принятия в первом чтении проекта бюджета, потому предложила 221 правку.

«Фактически, мы предложили свой вариант закона о бюджете на следующий год. Однако ни одна из правок, которую мы предложили, не была учтена бюджетным комитетом и, естественно, правительством. Поэтому мы, естественно, не будем голосовать за него. Но я хочу напомнить, что этот бюджет принимается в условиях, когда падение промышленного производства за 9 месяцев составляет 7%, падение добычи угля - 13%, падение сельского хозяйства - 13%, падение машиностроения - 20%. Вот это все цифры, которые сегодня характеризуют о том, что надо радикально менять экономический курс в стране. Вместо этого мы видим в новом бюджете, где доходная часть составляет 1 триллион 71 млрд, 702 млрд - это одолжить эти деньги, эту сумму, заимствования, как внутренние, так и внешние. То есть, мы на 66% доходную часть бюджета будем формировать за счет того, что будем жить в долг. То есть, мы одолжим и будем жить, мы на себя уже не зарабатываем. Естественно, такой бюджет не подлежит утверждению, и мы считаем, что это ошибка правительства, ошибка президента и ошибка фракции Слуга Народа, в монобольшинстве, которые собираются, отчасти собираются голосовать за этот законопроект о бюджете в первом чтении», - подчеркнул Виктор Медведчук.