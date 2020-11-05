также в разделеПолитика
Кулеба рассказал, какими будут отношения Украины и США после выборов 5
У Путина отреагировали на украинский «план мира» по Донбассу 15
Кулеба: В названной Кравчуком дате выборов в ОРДЛО нет символического значения 21
Рада приняла в первом чтении бюджет-2021 19
ВР на неделю отложила рассмотрение законопроекта о возобновлении е-декларирования 14
Кулеба о вмешательстве Венгрии в выборы: У наших коллег не выдержали нервы 17
«Прямой»: В ситуации, сложившейся вокруг Конституционного суда, Медведчук выглядит сильнее Зеленского 45
Завтра Рада соберется на внеочередное заседание 16
Крымский саммит планируют провести в мае 2021 года 29
Кравчук: Украина предложит в ТКГ план, чтобы провести выборы в ОРДЛО до 31 марта 31
Кулеба: Безвиз сейчас не шатается 10
Арахамия: Зеленский должен распустить Раду, если она не уволит судей КСУ 34
КСУ отрицает принятие решений по земельной реформе 17
Кернеса официально признали избранным мэром Харькова 214
Кабмин нашел новую должность Абромавичусу 28
Советник Ермака объяснил, за что уволили Трофимова 70
Погребинский: Зеленский боится Медведчука, поэтому и обвиняет его в подготовке государственного переворота 81
НАПК: Ни один закон не поможет преодолеть последствия решения КСУ 22

Своим отказом от переговоров по закупкам единственной в мире российской вакцины от коронавируса украинская власть в очередной раз поставила свои политические амбиции выше жизней миллионов граждан нашей страны.

Об этом, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, сегодня, 5 ноября, рассказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что о закупках российской вакцины объявила одна из частных клиник Израиля. Беларусь договорилась о совместном производстве вакцины на своей территории. В целом, в мире уже 50 стран выразили готовность покупать или производить российскую вакцину. Просто потому, что других вакцин от коронавируса не существует.

«Надо исходить из того, что если эти вакцины запущены в массовое применение в России, и это, как считают ученые России, помогает в борьбе с коронавирусом, то это надо делать, а не рассказывать и вести дискуссии философского смысла, что, если это Россия – это плохо. Но ведь других вакцин ни одна страна пока не изобрела», – отметил Виктор Медведчук.

По словам народного депутата, Зеленский и вся украинская власть даже не собираются заботиться о здоровье миллионов украинцев.

«Я не понимаю действия украинской власти, Президента, правительства, которые занимаются непрофессиональными, примитивными и ограниченными рассуждениями, вместо того чтобы откликнуться на то предложение, которое было получено мною в беседе с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о возможности поставки вакцины на территорию Украины для защиты украинских граждан, и заняться вопросами переговоров или о совместном производстве, или о совместном допуске для регистрации этого средства на территории Украины. Не ждать того, чего нет и того, что только обещают без конкретных условий, без конкретных обстоятельств, а думать о здоровье людей. Вот если б исходили из того, что на первом месте и во главе угла здоровье людей, защита населения Украины от коронавируса, тогда бы они действовали так, как действуют вот эти 50 стран мира, которые уже обратились за помощью в вопросе приобретения российской вакцины для защиты своего населения», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Напомним, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук провел успешные переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным относительно поставок российской вакцины от коронавируса в Украину. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги