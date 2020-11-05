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Владимир Зеленский в ситуации вокруг Конституционного Суда пытается выстраивать себе имидж жесткого президента, но проигрывает более сильным оппонентам, в первую очередь, главе политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку.

Так политолог Юлия Пилецкая в эфире телеканала «Прямой» оценила аудиосообщение Зеленского депутатам от фракции «Слуга народа» по поводу ситуации вокруг Конституционного Суда.

«В данном случае он выстраивает имидж «сильной руки». Он ощущает этот социальный запрос и пытается протестировать этот новый имидж на своей фракции. Он уже не президент убеждения - он президент-командующий, он отдает команды. Он пытается, в целом, формировать себе имидж жесткого президента», - охарактеризовала политолог поведение Зеленского.

Вместе с тем, уверена Пилецкая, такие политические оппоненты как Виктор Медведчук выглядят сильнее Зеленского.

«Но, к большому сожалению, в этом Зеленский тоже проигрывает. Он выглядит как комик. Его политические оппоненты выглядят намного сильнее его.

Медведчук солидаризировался с позицией Венецианской комиссии. И по юридическим вопросам своей компетенции тоже четко разъяснил президенту, в чем он неправ и какие риски несет узурпация власти», - привела пример политолог.

Пилецкая напомнила, что именно Виктор Медведчук является автором действующей сегодня модели парламентско-президентской республики, по которой живет Украина.

«А напомним, что Медведчук - это автор парламентарно-президентской модели. И он, конечно, четко видит, какие угрозы несет нарушение mechanism of checks and balances (механизма сдержек и противовесов, - Ред.)», - заключила политический эксперт Юлия Пилецкая.
ForUm

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