Ситуацией вокруг Конституционного Суда Украины Владимир Зеленский довел страну до очередного политического кризиса, а теперь пытается прикрываться обвинениями в подготовке государственного переворота в адрес председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который, в свою очередь, предлагает реальные пути выхода из этого кризиса. Об этом сказал глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя «Комсомольской правде» слухи о готовящемся в Украине государственном перевороте.

Политолог подчеркнул, что Медведчук и его партия – единственные реальные конкуренты для «Слуг народа» на политической «арене» Украины, что и является основной причиной постоянных нападок со стороны Зеленского.

«Они ориентированы на восстановление экономических и гуманитарных отношений с Москвой. На поиск компромисса на Донбассе. Есть такая политическая сила и в Раде – 40 депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь». Она добилась приличных результатов на последних местных выборах. Особенно на востоке и юге страны. Ее лидер Медведчук и воспринимается Зеленским такой силой. Именно ее депутаты обратились в Конституционный суд – рассмотреть отдельные стати закона “О противодействии коррупции”», – пишет «КП», цитируя слова политолога.

Также он добавил, что авторами политического кризиса, к которому привела ситуация с КСУ, были западные кураторы Зеленского, которые пригрозили Президенту отказом в финансировании, если им не вернут контроль над украинскими чиновниками.

«Сыр-бор вокруг закона, имеющего НЕ украинское происхождение. У нас есть 4 «антикоррупционных» института, которые выстроены под диктовку посольства США. И работали они не против коррупции. Это видно по итогам их деятельности за 5 лет. Впечатляющих результатов не достигнуто. Они потратили денег во много раз больше, чем выручили в результате борьбы с коррупцией. Когда Конституционный суд решил лишить всю эту группу контроля над украинской верхушкой – они завопили: тогда мы вам откажем в безвизе и в деньгах в МВФ! Зеленский впал в истерику. Стал кричать: катастрофа! Запад денег не даст! Что он лучший друг Запада и добьется восстановления контроля извне над украинскими чиновниками», – сказал Михаил Погребинский в комментарии «КП».

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что антиконституционные действия Президента Зеленского и его окружения направленны на лишение судебной власти независимости и спровоцированы прямым давлением сил, осуществляющих внешнее управление Украиной.

«Окружение Зеленского стремится скрыть свое желание уничтожить независимость судебной системы и сделать ее карманной за некими "договоренностями" с послами G7, Европарламентом и другими лицами, которые, как и Президент Украины, и Верховная Рада, не имеют никаких полномочий для роспуска Конституционного Суда и прекращения полномочий его судей, а многочисленные заявления по этому поводу являются циничной манипуляцией», – сказал Виктор Медведчук.