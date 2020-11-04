Результаты прошедших в Украине местных выборов показали, не только полнейшее недоверие народа к Президенту Зеленскому и его команде, но и то, что Украина все еще разделена, она рассыпается – инфраструктурно, финансово и социокультурно. А посему, как никогда нуждается в политической силе, способной объединить страну. Такой силой может стать только партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь», одержавшая уверенную победу на местных выборах в ряде регионов Украины.

Об этом идет речь в комментариях украинских экспертов, которые рассказали о дальнейшем развитии политической ситуации в Украине для интернет ресурса Rubaltik.ru.

В частности, политолог Алексей Вороненко уверен, что сейчас в Украине как никогда высок спрос на грамотных политиков и профессионалов, таких как председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и его политсила.

«Есть колоссальный запрос как на новых (но грамотных в политике) людей, так и на качественных профессионалов. Следовательно, нужен симбиоз этих качеств, и только такой подход даст поддержку всех регионов. Вот буквально недавно опубликовано мнение Виталия Захарченко, который тоже говорит о необходимости такого симбиоза. Если большие игроки поймут важность такого подхода, появится сила, способная объединить всю страну. А провал "слуг" был прогнозируемым: ни у этой партии, ни у самого Зеленского нет политического будущего», – цитирует Rubaltik.ru Алексея Вороненко.

В свою очередь, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий уверен, что пришло время проектов, направленных на интересы конкретных регионов страны.

«Проект "Слуга народа", по сути, сегодня стал последним общенациональным политическим проектом, и он провалился. Прежде всего из-за наивной и нахальной попытки из всей Украины создать эдакую "великую" или "большую" Галичину. Теперь приходит время местных проектов, акцентированных на интересы конкретных регионов страны. Как, например, "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая на юге и востоке сумела занять доминирующие позиции в местных советах», – подчеркнул Песецкий в комментарии для Rubaltik.ru.

А политолог Александр Дудчак полагает, что коммерческий проект «Слуга народа» превратился в обычный «ширпотреб».

«"Слуга народа" – это же не партия, основанная на какой-то идеологии, а коммерческий проект, политический товар, который проходит свой путь, традиционный для товара. Ажиотаж и новизна прошли, спрос упал, и теперь это обычный ширпотреб. При продолжающемся финансировании в ближайшем будущем они будут иметь обычное для подобной политсилы количество голосов в 7–20 %», – резюмировал Дудчак.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук поблагодарил украинцев за поддержку на местных выборах.

«Я хочу сказать, что наша партия на этих местных выборах достигла очень высоких результатов. В первую очередь я хочу искренне поблагодарить граждан Украины, избирателей, которые отдали голоса за нашу партию. Они проявили мужество, принципиальность и последовательность, потому что голосовали за оппозиционную партию, ту партию, которая борется с властью и считает, что эта власть не справляется со своими обязанностями, которые предусмотрены и Конституцией, и действующим законодательством», сказал Виктор Медведчук.