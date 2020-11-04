Попытка президента Владимира Зеленского вмешаться в деятельность Конституционного Суда вызвала критику как за рубежом, так и внутри Украины. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил политолог-международник Даниил Богатырев.

«Этот закон, внесенный президентом, весьма цинично был назван «О восстановлении доверия к Конституционному Суду». Хотя на самом деле Верховная Рада не имеет полномочий увольнять судей Конституционного Суда из-за каких-то решений, которые не понравились парламентариям или же президенту», – заявил эксперт.

Богатырев обратил внимание на то, что инициативу Зеленского раскритиковали и Венецианская комиссия, и глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Сегодня в отношении этого законопроекта звучит критика как внутри Украины, так и извне. Если мы говорим о внешней критике, то Венецианская комиссия заявила, что урегулирование кризиса с Конституционным Судом должно происходить сугубо в рамках украинской Конституции», – отметил политолог.

Богатырев напомнил, что именно Виктор Медведчук - один из авторов нынешней Конституции Украины, закрепившей модель парламентско-президентской республики.

«О том же самом заявил Виктор Медведчук, который является одним из авторов Конституции и парламентско-президентской модели управления в нашей стране», – подчеркнул политолог.

По словам Богатырева, на сегодняшний день есть лишь один вариант действий – это принять новую редакцию законов, которые Конституционный Суд признал не соответствующими Конституции.

«Мы видим, что идет попытка через парламент протащить такое явно неконституционное решение. Вне зависимости от того, нравится кому-то решение Конституционного Суда или не нравится, есть только один вариант действий в данном случае – это внести изменения в тот закон, который КС признал не соответствующим Конституции, проголосовать его в Верховной Раде и в новой редакции выполнять этот закон”, – заключил политолог-международник Даниил Богатырев.

Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук назвал антиконституционным законопроект президента Владимира Зеленского, в котором предлагается прекратить полномочия членов Конституционного Суда.

«Политический кризис, вызванный антиконституционными, незаконными действиями Президента Зеленского и его окружения, направленными на лишение судебной власти независимости, невыполнение решений Конституционного Суда и противозаконную расправу над его судьями, которая готовится в Верховной Раде, во многом спровоцирован прямым давлением сил, осуществляющих внешнее управление Украиной», – заявил оппозиционный лидер.

Медведчук подчеркнул, что Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) опубликовала письмо к председателю Верховной Рады, в котором крайне негативно отозвалась о законопроекте Зеленского: «Доверие нужно заслужить, однако это подлежит осуществлению только в системе, которая уважает Конституцию и принцип верховенства закона. Прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основополагающего принципа разделения власти. Нарушение Конституции, даже по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, которых придерживаются и в борьбе с коррупцией».

«У Венецианской комиссии есть все основания говорить о грубых нарушениях Конституции Украины. Так, статья 1512 Конституции Украины четко указывает, что «решения и заключения, принятые Конституционным Судом Украины, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы», – отметил глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.