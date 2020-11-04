Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что монобольшинства в Верховной Раде существует только юридически, а фактически ее уже нет. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Юридически, да (существует монобольшинство. – Ред.). А фактически – нет», - заявил Богдан, отвечая на вопрос журналиста.

На вопрос, может ли «Слуга народа» создать коалицию с кем-то, Богдан сказал, что не видит, как она может быть создана. По его мнению, «СН» может создать коалицию с какими-то центристскими группами.

В то же время Богдан не считает, что президент согласен будет сотрудничать с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко, или с ОПЗЖ.

Экс-глава ОПУ допустил, что если коалиция и возможна, то с «Батькивщиной», «Доверием», «За будущее».



