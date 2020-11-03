Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что роспуск парламента – это единственный путь выхода из политического кризиса в Украине. В своих выводах он опирается на социологию, которая красноречиво демонстрирует уровень недоверия украинцев к действующей власти, что было подтверждено местными выборами, когда большинство избирателей отдали свои голоса оппозиции. Об этом в эфире канала «112 Украина» сказал кандидат политических наук Алексей Якубин.

Также он добавил, что не видит ничего плохого в досрочных парламентских выборах, если они обусловлены необходимостью обновления власти в связи с отсутствием общественной поддержки парламента.

«Я думаю, что досрочный роспуск Верховной Рады не будет большой драмой. Если меняется структура общественной поддержки парламента, то ничего плохого в том, что проводятся досрочные парламентские выборы, нет. Тем более, что вся ситуация вокруг Конституционного Суда может привести к полномасштабному политическому кризису. И одним из выходов из этого кризиса также могут стать досрочные выборы», – отметил политолог.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, призывая к роспуску парламента, опирается на требования украинцев, продемонстрированные во время местных выборов.

«Виктор Медведчук здесь ссылается на социологию, он делает так же, как Владимир Зеленский делал в прошлом году, когда говорил о необходимости досрочного роспуска Верховной Рады VIII созыва, что и было тогда сделано. Социология в демократических странах выполняет очень важную роль, так как она помогает фиксировать уровень доверия и недоверия. А как можно говорить об успешности политики, о продлении существующего курса, если падает уровень доверия. Сейчас мы с вами видим и обсуждаем результаты местных выборов, а, как говорится, выборы вообще лучшая социология, поэтому надо проводить корректировку курса», – резюмировал Алексей Якубин.

Напомним, сегодня председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что подавляющее большинство граждан Украины 25 октября на местных выборах отказало в доверии Зеленскому и представителям партии «Слуга народа».