Президент Зеленский и такие известные «специалисты» по конституционному праву, как Лещенко, Шабунин, Залищук, Милованов, Фесенко и другие, в передаче «Свобода слова» на ICTV хором обсудили «политико-правовую» необходимость «перезагрузки» судебной системы, отметил народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Загородний, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

«Видимо, «чисто случайно» вся эта компания самым тесным образом оказалась связана с небезызвестным Соросом. Судя по всему, Зеленский не постеснялся показать, что, кроме соросят, соратников у него не осталось. И даже использовал тезис, что все «слуги» пришли к власти именно благодаря ему, а не людям, которые их избрали... Хором требовали разогнать КС, решить с Окружным административным судом Киева, да и со всеми судами страны, грозили судьям правоохранителями», – подчеркнул парламентарий.

Юрий Загородний акцентировал внимание на том, что уже традиционно новый Президент Украины обязательно занимается «перезагрузкой» судебной системы – видимо, без своих судей боится править. Но, подчеркнул парламентарий, с такой помпой «реформа» не начиналась еще никогда.

«И главный аргумент – вовсе не соответствие Конституции навязанных стране антинародных законов, а то, что «от нас отвернутся западные партнеры» и «хотят сменить евроатлантический курс страны»! Ну и безвиз, конечно, заберут – как же стране без него? При этом холопы папаши Сороса что-то мямлили, мол, уже были «политические решения», третий тур 2005-го вспомнили. Шабунин даже заявил, что автомайдан уже едет к главе КС и что западные партнеры уже «одобрили» разгон судебной системы», – заявил Юрий Загородний.

Нардеп иронично отметил, что Зеленский, конечно, тут же назвал «виновниками» ОПЗЖ и ее лидера Виктора Медведчука. Да еще Коломойского, и это при том что «Квартал» по сей день крутят на «1+1».

«Правда, Зеленского опередил секретарь СНБО, сразу увидевший в происходящем «руку Москвы»… Вот, говорит, чувствую и все! Ну кто сомневался, что без нее обойдется? Не хочу повторять весь этот бред в духе «если не будет работать КС, это стабильность» или «рассмотрю кандидатуры судей, предложенные… западными партнёрами»«, – заявил Юрий Загородний.

Он также напомнил, что накануне лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук назвал вещи своими именами, и процитировал его дословно: «Политический кризис, вызванный антиконституционными, незаконными действиями Президента Зеленского и его окружения, направленными на лишение судебной власти независимости, невыполнение решений Конституционного Суда и противозаконную расправу над его судьями, которая готовится в Верховной Раде, во многом спровоцирован прямым давлением сил, осуществляющих внешнее управление Украиной».

«И Владимир Зеленский это вчера публично подтвердил, фактически признав незаконность своих действий. Я уже молчу о беспрецедентном давлении на судей, что уже является преступлением», – подчеркнул Юрий Загородний.

«Одиозная «Свобода слова», собравшая такую компанию, – это, как говорил один известный персонаж, жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. Невольно вспоминается Владимир Зеленский, за которого голосовали в надежде, что это будет конец преступного режима Порошенко. А тут – растерянное и даже испуганное лицо. Причину испуга Зеленский не скрывает: могут отменить неконституционный закон о продаже земли, явно дискриминационный закон о государственном языке, который тоже не соответствует Конституции Украины. Зеленский официально признал, что его решения ничего общего с законностью не имеют. И мы, может быть, впервые увидели настоящее лицо нынешней власти. Вот такое – без прикрас, без циничного пропагандистского макияжа. Это было лицо власти, уже уходящей…» – подчеркнул народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Загородний.