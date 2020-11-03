Бывший мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность Украины, прошла в горсовет Славянска.

Об этом свидетельствуют данные результатов голосования граждан на местных выборах 25 октября, передает УНИАН.

Неля Штепа боролась за кресло городского головы, однако из-за нехватки голосов она не попадает во второй тур. За женщину проголосовали 4 596 местных жителей.

За пост мэра Славянска будут бороться кандидат от «ОПЗЖ» Павел Придворовый и действующий городской голова от «Оппозиционного блока» Вадим Лях.

В горсовет от «Партии мира и развития» Нели Штепы попадает более 30 депутатов.

Значительную поддержку получили также «Европейская солидарность», «Наш край», «Слуга народа», ВО «Батькивщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «За будущее» и «Оппозиционный блок».