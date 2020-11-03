Конституционный Суд Украины – одна из трех независимых ветвей власти и Верховная Рада Украины не имеет права его распускать.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил известный украинский политолог Александр Лазарев.

«Согласен с Виктором Медведчуком по поводу того, что президентский законопроект, который был внесен на рассмотрение парламента, является законопроектом об узурпации власти. В Конституции прописано, что Конституционный Суд Украины – это одна из трех независимых ветвей власти. По логике вещей, если эта ветвь власти независима, парламент не имеет права на нее "давить" или распускать. До 2016 года была такая функция у парламента – отзыв судей КСУ, с 2016 года эту функцию убрали. Распустить КСУ либо же уволить судей можно исключительно при наличии двух третей голосов судей Конституционного Суда. Когда в это вмешивается другая ветвь власти, либо сам Президент Украины, это можно трактовать как попытку конституционного переворота и узурпации власти», – объяснил эксперт.

Напомним, Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Конституционного Суда Украины по электронному декларированию и внес в ВРУ законопроект, в котором предлагает признать решение КСУ «никчемным» и прекратить полномочия всего состава суда.

Также Александр Лазарев прокомментировал мнение лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, что разрешить конституционный кризис в Украине можно лишь путем проведения внеочередных парламентских выборов.

«Виктор Медведчук здесь прав. Это единственный выход из политического кризиса, конституционного кризиса, который у нас набирает обороты и доходит до острой фазы. Медведчук очень правильно подметил, что уровень легитимизации власти сильно понизился с предыдущих парламентских выборов. Мы видим, что сейчас в регионах люди дали свою оценку центральной власти. Низкий процент голосов за "слуг народа" и низкая явка избирателей – это оценка центральной власти и самому Президенту. Мы можем посмотреть, что в центре и на юго-востоке ОПЗЖ берет первые-вторые места. Это говорит о том, что люди начинают поддерживать оппозицию и означает, что на местах коалиции в органах местного самоуправления будут формироваться из оппозиционных политических сил, которые не станут договариваться с центром по тем вопросам, по которым они смогут не договариваться», – подытожил политолог.

Ранее в партии Медведчука заявили, что ОПЗЖ обратилась в Донецкий окружной админсуд в связи с массовой фальсификацией результатов местных выборов в Мариуполе.

А также указали на то, что во время подведения итоговых результатов выборов в районных комиссиях значительная часть голосов, отданных за «Блок Вадима Бойченко» была переписана в актив пропрезидентской партии «Слуга народа».