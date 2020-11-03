Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» обратилась в Донецкий окружной админсуд в связи с массовой фальсификацией результатов местных выборов в Мариуполе, сообщают в ОПЗЖ.

В политсиле указали на то, что во время подведения итоговых результатов выборов в районных комиссиях значительная часть голосов, отданных за «Блок Вадима Бойченко», была переписана в актив пропрезидентской партии «Слуга народа».

К исковому заявлению юристы партии добавили доказательную базу с данными в протоколах с мокрыми печатями участковых комиссий, которые существенно отличаются от итоговых таблиц районных избирательных комиссий.

Сообщается, что представители ОПЗЖ в избирательных комиссиях Мариуполя сверили первоначальные данные протоколов с мокрыми печатями участковых избирательных комиссий с результатами, установленными районными избирательными комиссиями. Было определено, что на десятках участков районная комиссия «перебросила» часть голосов «Блока Вадима Бойченко» партии «Слуга Народа», которую в Мариуполе возглавляет Ксения Сухова.

Кроме того, ряд подозрительных расхождений содержится в итоговом протоколе территориальной избирательной комиссии с установленными результатами выборов в Мариуполе.

В частности, участковым избирательным комиссиям выдали на 341 бюллетень больше, чем их было напечатано в типографии. В процентном выражении, указали в партии, 341 бюллетень – это 0,42 % голосов, которые «вдруг» нашлись у «слуг народа», чтобы дать возможность этой партии преодолеть проходной барьер.

В ОПЗЖ указывают, что согласно 100 % обработанных протоколов с мокрыми печатями от участковых комиссий, за «Слугу народа» проголосовали лишь 4,75 % горожан, а в итоговом протоколе у партии оказалось уже 5.1 %.

Помимо этого, в протоколе с установленным итоговым результатом выборов в горсовет Мариуполя сумма процентов голосов, отданных за все партии составляет 99,94%. Очевидно, убеждены в партии Медведчука, что, фальсифицируя выборы, теризбирком в спешке не заметил грубую математическую ошибку.

«Собрав всю доказательную базу "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратилась с иском в Донецкий окружной административный суд о фальсификациях результатов выборов в Мариуполе. Требуем полного пересчета голосов и честного установления результатов голосования мариупольцев», – заявили в пресс-службе политсилы.

Также в ОПЗЖ напомнили, что за искажение результатов волеизъявления, согласно законам Украины, всем причастным грозит до 10 лет лишения свободы.