также в разделеПолитика
Лазарев: Медведчук убежден в том, что законопроект Зеленского направлен на узурпацию власти 9
Активисты принесли Тупицкому «билет в Ростов» 8
Представитель президента: Группа судей КСУ во главе с Тупицким симпатизируют РФ 12
Слиденко: Попытка силовым путем захватить КСУ будет означать войну 31
ОПЗЖ: Политический кризис в стране может быть решен с помощью «перезагрузки» власти 22
Рассмотрение «языкового» закона: Омбудсмен обратился к КСУ 73
Зеленский: Работа КСУ – разрушительный ураган 83
Зеленский призвал «слуг народа» поддержать перезагрузку КСУ 33
Больницы Ужгорода заполнены на 100%, ОГА винит власти города в саботаже 38
Кравчук: У Зеленского есть план «Б» по Донбассу 96
КСУ не вынес решения по толкованию норм Конституции о земле 27
Фракция ОПЗЖ потребовала от СБУ начать расследование действий президента, СНБОУ, Кабмина и НАПК за вмешательство в работу КСУ 33
СМИ опубликовали текст законопроекта Разумкова о КСУ 58
КСУ опроверг информацию об отмене закона об украинском языке 85
Резников сравнил ОРДЛО с опухолью 15
Зеленский: Последнее решение КСУ – прямой и быстрый путь к кровопролитию 71
В Раде назвали варианты восстановления е-декларирования 15
В Раде предложили урезать финансирование КСУ 28

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» обратилась в Донецкий окружной админсуд в связи с массовой фальсификацией результатов местных выборов в Мариуполе, сообщают в ОПЗЖ. 

В политсиле указали на то, что во время подведения итоговых результатов выборов в районных комиссиях значительная часть голосов, отданных за «Блок Вадима Бойченко», была переписана в актив пропрезидентской партии «Слуга народа».

К исковому заявлению юристы партии добавили доказательную базу с данными в протоколах с мокрыми печатями участковых комиссий, которые существенно отличаются от итоговых таблиц районных избирательных комиссий.

Сообщается, что представители ОПЗЖ в избирательных комиссиях Мариуполя сверили первоначальные данные протоколов с мокрыми печатями участковых избирательных комиссий с результатами, установленными районными избирательными комиссиями. Было определено, что на десятках участков районная комиссия «перебросила» часть голосов «Блока Вадима Бойченко» партии «Слуга Народа», которую в Мариуполе возглавляет Ксения Сухова.

Кроме того, ряд подозрительных расхождений содержится в итоговом протоколе территориальной избирательной комиссии с установленными результатами выборов в Мариуполе.

В частности, участковым избирательным комиссиям выдали на 341 бюллетень больше, чем их было напечатано в типографии. В процентном выражении, указали в партии, 341 бюллетень – это 0,42 % голосов, которые «вдруг» нашлись у «слуг народа», чтобы дать возможность этой партии преодолеть проходной барьер.

В ОПЗЖ указывают, что согласно 100 % обработанных протоколов с мокрыми печатями от участковых комиссий, за «Слугу народа» проголосовали лишь 4,75 % горожан, а в итоговом протоколе у партии оказалось уже 5.1 %.

Помимо этого, в протоколе с установленным итоговым результатом выборов в горсовет Мариуполя сумма процентов голосов, отданных за все партии составляет 99,94%. Очевидно, убеждены в партии Медведчука, что, фальсифицируя выборы, теризбирком в спешке не заметил грубую математическую ошибку.

«Собрав всю доказательную базу "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратилась с иском в Донецкий окружной административный суд о фальсификациях результатов выборов в Мариуполе. Требуем полного пересчета голосов и честного установления результатов голосования мариупольцев», – заявили в пресс-службе политсилы.

Также в ОПЗЖ напомнили, что за искажение результатов волеизъявления, согласно законам Украины, всем причастным грозит до 10 лет лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3350 грн.
19
Теги