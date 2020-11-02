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Украинская Православная Церковь и ее Предстоятель вносит больший вклад в единство народа, чем миллионы провокаторов, выступающие за передачу святынь.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя появление петиции «Об изъятии Почаевской Свято-Успенской лавры из пользования УПЦ».

«Недавно на сайте Кабинета министров Украины появилась петиция «Об изъятии Почаевской Свято-Успенской лавры из пользования УПЦ». Ее автор, именующий себя Василием Бойко, призывает к передаче святыни ПЦУ», - написал Владимир Легойда.

Кроме того, Владимир Легойда отметил, что автор петиции посчитал нужным перечислить все «грехи» Украинской Православной Церкви перед новой украинской властью.

«Любому здравомыслящему человеку очевидно, что митрополит Онуфрий, не ставший инструментом военных авантюр Порошенко, поэтому и пользуется уважением как миротворец по обе стороны украинского противостояния, и в этом качестве вносит больший вклад в единство украинского народа, чем миллионы таких провокаторов типа Бойко которые хотели бы, чтобы все монастыри Украины переделали в тренировочные лагеря «Правого сектора» или подобных ему структур», - подчеркнул Легойда.
ForUm

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