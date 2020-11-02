Практически накануне каждых выборов в Украине начинают спекулировать на теме «дело Василия Стуса». И в этом контексте стараются вылить как можно больше грязи на Виктора Медведчука.

Об этом рассказал сын покойного украинского поэта, генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус в интервью информационному агентству 1News.

По его мнению, система травли людей в нынешней Украине абсолютно ничем не отличается от советской. Но так называемые патриоты с большим удовольствием взяли ее на вооружение.

«Как только приближаются выборы, сразу политики, которые не имеют никаких реальных успехов, но очень хотят носить жупел "патриота", поднимают "дело Медведчука". Это продолжается уже много лет и происходит по типичному советскому сценарию. Назначают виновного, и толпа поддерживает обвинения», – сказал Дмитрий Стус.

Сын Василия Стуса уверен, что этим обанкротившемся политическим силам нечего предложить украинскому обществу в плане развития, поэтому они спекулируют на светлой памяти его отца.

«Ситуация тянется уже 40 лет, обросла бородой, хвостами и, с моей точки зрения, очень дурно пахнет. Но перед каждыми выборами все это повторяется. Вместо того чтобы говорить о перспективах, говорить о программе, чтобы вести политический диалог между разными частями нашего политикума и частями, соответственно, общества и между общественными силами, которые они представляют, политики, которые за прошлую каденцию ничего не достигли, начинают вытаскивать на свет дело Стуса и полемизировать, в том числе, с Медведчуком, не на языке современного развития, а на языке того, что произошло в далекой советской эпохе, в 1980 году», – добавил Дмитрий Стус.

Напомним, что Дарницкий районный суд г. Киева запретил распространять пасквиль Кипиани о Стусе со лживой информацией о председателе Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Викторе Медведчуке.