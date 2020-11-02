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Народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук призвал президента распустить парламента и объявить досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Об этом говорится в его заявлении, передает 112 Украина.

 

«Уважаемые граждане Украины, уважаемые избиратели! От имени «Оппозиционной платформы - За жизнь» я хочу выразить вам слова искренней благодарности за то, что вы пришли на выборы 25 октября и проголосовали за нашу партию, за наших представителей во всех уровнях областных, районных, городских советов. Жизнь в Украине продолжается, и эта жизнь является проблемной во многих вопросах. Так и нет мира, который нам обещала власть. Мирное урегулирование в настоящее время фактически заблокировано, как и работа наших переговорщиков в «минском формате», так и в «нормандском формате».

И сегодня власть на всех уровнях, начиная от президента и заканчивая его окружением, демонстрирует то, что у них нет политической воли для того, чтобы вернуть Донбасс в Украину, а Украину – на Донбасс.

Одновременно с этим продолжаются кризисы: экономический, социальный, гуманитарный и политический. Именно поэтому мы ставим вопрос о радикальном изменении экономического курса, о восстановлении торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ – там, где наша экспортная продукция, где наш экспорт является конкурентоспособным и где мы можем зарабатывать деньги для того, чтобы платить зарплаты, создавать новые рабочие места, улучшать уровень благосостояния. Вместо этого власть пытается последние полтора года легализовать ограбление украинского народа за счет разбазаривания земли.

Принят закон, который был протянут фракцией «Слуги народа», и сегодня начинается эта распродажа национального достояния украинского народа. Легализованы казино, игровой бизнес. Пытаются легализовать марихуану. Страна превращается в помойную яму. В этих условиях остро, ребром стоит вопрос о доверии к власти и о перезагрузке власти.

И поэтому я, как председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», обращаюсь к президенту Украины. Уважаемый Владимир Александрович, оцените трезво ту ситуацию, экономическую и социально-политическую, которая сложилась в Украине. Примите правильное решение. Вы – президент всей страны. Вы не президент тех, кто голосовал за вас или кто голосует за вашу партию. Партийные интересы, интересы вашей партии не могут стоять выше интересов украинского народа.

Выборы в местные советы показали, что такого доверия к партии «Слуга народа» нет. И это несмотря на ту победу, которую одержала эта партия на парламентских выборах в июле 2019 года. Этого доверия сегодня не существует. Социологические исследования последнего времени говорят о том, что 45% наших граждан считают, что Верховная Рада должна быть распущена и в Украине должны быть проведены досрочные парламентские выборы.

Если вы считаете себя всенародным президентом и если вы действительно хотите отстаивать интересы всего украинского народа, вам, уважаемый господин президент, надо принять решение о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в Верховную Раду Украины. Это единственный путь для того, чтобы новая Верховная Рада и те, кто в нее изберутся, получили истинное доверие людей, которые смогут изменить жизнь наших людей к лучшему, которые смогут построить успешную страну. В этом сегодня заключается выход из той ситуации, в которую мы все вместе попали», – сказано в заявлении.
ForUm

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