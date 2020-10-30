Повышения размеров вознаграждений членам наблюдательных советов государственных компаний является дикостью, потому что этих «менеджеров» нам навязали, и они не демонстрируют никакой эффективности своей работы.

Такое мнение выразил политический эксперт Василий Вакаров в эфире телеканала NewsOne.

Эксперт подчеркнул, что этих членов набсоветов взяли на работу по указке Запада и теперь заставляют им платить баснословные деньги.

«Я абсолютно солидарен с Виктором Медведчуком, который говорит, что это – дикость. У нас есть представители международного капитала, транснациональных компаний, которые привыкли иметь достойные зарплаты, такие у них традиции. Я понимаю, что там, где есть бюджеты: в Германии, Британии, США менеджеры зарабатывают большие средства. Но когда они приходят к нам в Украину, их делегируют, их нам навязывают, и они хотят получать те же самые деньги. А какой коэффициент полезного действия от них? Мы же не видим развития "Укрзализныци", НАК "Нафтогаз". Последние цифры аудита НАК "Нафтогаз" показывают, что это убыточная компания и там огромная дыра в несколько десятков миллиардов гривен», – сказал Василий Вакаров.

По его словам, Виктор Медведчук абсолютно прав, когда говорит, что правительство должно понести ответственность за такое решение, которое усиливает социальную несправедливость в обществе.

«В тоже время эта несправедливость не выравнивается, не ставятся все менеджеры в одинаковые условия, а через действия правительства просто лоббируется в конкретных случаях увеличение зарплат менеджерам наблюдательных советов. И когда Медведчук говорит, что за это отвечает правительство Шмыгаля, он абсолютно прав», – добавил Василий Вакаров.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что, возобновляя огромные выплаты членам набсоветов, Кабмин усугубляет нищету собственного народа.

«Огромные финансовые выплаты членам сформированных кредиторами наблюдательных советов, которые осуществляются за счет все больше нищающего украинского народа, – это не просто плевок в лицо собственному избирателю. Это преступление против украинцев. И оно требует адекватной реакции и гражданского общества, и политических элит», – сказал Виктор Медведчук.