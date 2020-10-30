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Оппозиция в Украине делает гораздо больше действующей власти для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил кандидат политических наук Алексей Якубин.

«Мы это видели и на 9 мая и на День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Виктор Медведчук, представители оппозиции приходят к власти, приходят к людям, пытаются выполнить ту работу, которую на самом деле должна выполнять власть, однако она самоустраняется от этого», – констатировал аналитик.

Якубин объяснил, почему так происходит и что надо сделать, чтобы общество поддержало власть в данном вопросе.

«Из-за ошибочных ориентиров, из-за того, что в гуманитарной политике по сути осталась энто-националистическая парадигма Порошенко "Это не украинская победа". Хотя она абсолютно непопулярна, большинство украинцев не поддерживают ее, но власть за наши с вами деньги всё это продолжает», – сказал далее эксперт.

Поэтому, убежден Якубин, такой плачевный результат, который получила пропрезидентская партия «Слуга народа» на прошедших выборах – результат в том числе из-за подобного отношения власти к памяти большинства украинцев.

«Чествование Дня победы – это то, что вписывает Украину в Европу и мир, является колоссальным взносом украинского народа. Вместо этого, нам предлагают какой-то эрзац: забыть, чувствовать себя постоянно на стороне тех, кто проиграл... Не удивлен тому, что мы видим иммиграционные волны из страны. Залог видения оптимистического будущего состоит в том, чтобы люди чувствовали себя победителями. Если у них это забирают, то мы видим высокий уровень пессимизма среди наших граждан», – подытожил Алексей Якубин.

Ранее лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук во время рабочего визита на Закарпатье заявил, что не только ветераны и участники боевых действий, но и другие поколения, в том числе молодежь, должны знать и помнить о Дне освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.

«Сегодня я, как народный депутат, отвечаю за Закарпатскую область и продолжаю ту работу, которую может сделать и наша фракция, и наша партия на всех уровнях. Поэтому, естественно, что сегодня, в этот праздик, я на Закарпатье, ведь именно здесь завершилась Восточно-Карпатская военная операция по освобождению Украины», – сказал политик.

Также Виктор Медведчук говорил, что День 9 мая в сознании граждан Украины всегда останется Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«Еще раз подчеркиваю – не Второй мировой войны. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года. А 9 мая был подписан Акт о капитуляции фашистской Германии и была окончена Великая Отечественная война», – особо отметил политик.

Украинцы, убежден Виктор Медведчук, праздновали этот праздник и будут его праздновать всегда.
ForUm

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