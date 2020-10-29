Парламент и президент быстро отреагируют на ситуацию относительно решения Конституционного Суда о признании неконституционными отдельных положений Закона «О предотвращении коррупции» и уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом заявил журналистам председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков перед началом рабочей программы визита в ФРГ, сообщает Укринформ.

«Думаю, будет достаточно быстрой реакция как со стороны парламента, так и со стороны президента, и мы будем решать, скорее всего, на законодательном уровне, дорабатывать те механизмы, которые есть сегодня, для того чтобы эта система продолжала работать. Мы будем это в достаточно быстром режиме решать, потому что позволить себе сегодня ее разрушить не может ни власть, ни государство в целом», - подчеркнул спикер.

По его словам, это особенно важно, учитывая заявление НАПК о том, что это решение КСУ блокирует назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов. Это парализует вертикаль местного самоуправления, а в условиях децентрализации приведет к разбалансировке вертикали власти в государстве, убежден председатель ВР.

В то же время он назвал «недопустимым» давление на любую ветвь власти, в том числе судебной.

«Но если исходить из антикоррупционной реформы, она для государства более чем важна», - отметил Разумков.

Председатель ВР отметил, как важно сохранить достижения последних лет, чтобы сделать систему борьбы с коррупцией более открытой. «Это все маленькие, но важные шаги для достижения главной цели - преодоление коррупции в государстве Украина», - подчеркнул спикер.

Как сообщал ForUm, в августе 2020 году до КСУ было направлено представление 47 народных депутатов, преимущественно представителей фракции ОПЗЖ, о конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу. Речь идет об электронном декларировании, спецконфискации и обновленной ст. 368-5 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.