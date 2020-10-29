Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» впервые участвовала в местных выборах, но тем не менее молодая политсила сумела уверенно обойти всех конкурентов и получить лидирующие позиции как в областных, городских и районных советах, так и по кандидатам в мэры. Это стало возможно благодаря тому, что председатель Политсовета партии Виктор Медведчук в свое время сумел сплотить вокруг себя сильных и грамотных политиков, которые привыкли работать на результат. Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович.

«Я просто напомню вам: партия "За життя" – это был отдельный политический проект, который я возглавлял. Потом к нему присоединился Виктор Владимирович Медведчук, и мы с ним создали уже такую национальную сильную партию. Потом к нам присоединилась часть депутатов, вышедших из других групп, в частности, Юрий Анатольевич Бойко, ставший сопредседателем, и много других. Таким образом была создана партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". Никогда она не участвовала еще в местных выборах. И поэтому мы, имея ноль во всех советах, ноль и это забывают все, сегодня стали лидирующей партией страны. И вот это должно немножко перевернуть сознание. Никогда у нас не было ни одного члена, ни одной нашей команды, выбранных в местные советы. Поэтому я хочу поздравить всех избирателей нашей страны, которые отдали голоса за нашу политическую силу», – добавил он.

Политик, озвучивая результаты выборов по регионам, отметил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» заняла лидирующие позиции по всем основным показателям.

«Ситуация примерно у нас сегодня такая: наша партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выигрывает 4 областных совета – это Запорожский, Николаевский, Одесский и Херсонский, плюс 2 области – Луганская и Донецкая, где, как вы помните, нынешняя власть надругалась над избирателями, лишив сотни тысяч людей права избирать, – основного права в демократической стране. Это мало им помогло, я хочу просто, чтобы вы понимали, привести 2 цифры: в девятнадцатом году партия Зеленского получила 89,4% процента голосов в доверчиво расслабившейся Луганщине. Сегодня они чуть-чуть подтянулись к 5 %. Вот результаты игр с людьми, вот результаты игр с Конституцией. Теперь идем дальше. Кроме этого, у нас вырисовывается 44 городских совета, 9 районных, 21-22 мэров городов», – сказал Рабинович.

Также политик подчеркнул, что партия получила большинство, «чтобы прекратить вакханалию беззакония, разрушения государства и убийство Украины, как таковой».

Печальным итогом выборов, по мнению сопредседателя ОПЗЖ, является тот факт, что миссия ОБСЕ признала грубейшие нарушения во время выборов со стороны президентской партии. Он также предупредил всех, кто пытается сфальсифицировать результаты выборов, особенно в Одесской и Харьковской областях, что за свои действия они будут отвечать в суде.

«Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Сейчас будут построены в местах, где у нас особо хорошие результаты, областные, городские советы. И мы специально сейчас в партии создаем структуру, которая будет следить и принимать сигналы граждан, чтобы не получилось так, что наши представители, пусть даже самые маленькие, на местах будут разочаровывать наших избирателей. Этого не должно быть. Мы должны показать, как по-новому строить систему. Еще раз хочу вам сказать: выступление нашей партии на этих выборах было дебютом. Никогда еще "Оппозиционная платформа – За жизнь" не участвовала в местных выборах. И можно сказать, что дебют удался. Дебютант стал победителем. Это всегда приятно. Приятно мне, безусловно, приятно нашим избирателям», – резюмировал политик.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подчеркнул, что его политсила на местных выборах достигла очень высоких результатов. И искренне поблагодарил граждан Украины, избирателей, которые отдали голоса за ОПЗЖ.

«Они проявили мужество, принципиальность и последовательность, потому что голосовали за оппозиционную партию, ту партию, которая борется с властью и считает, что эта власть не справляется со своими обязанностями, которые предусмотрены и Конституцией, и действующим законодательством», – отметил Виктор Медведчук.