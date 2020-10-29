Из всех парламентских партий по результатам местных выборов на первое место уверенно выходит «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Эта политическая сила показала прекрасный результат на юго-востоке Украины, а также заручилась поддержкой достаточно большого количества избирателей в других регионах страны.

Такое мнение выразил политолог Михаил Чаплыга на своей странице в Facebook.

«Какая ирония судьбы – Зеленский и его Слуги героически сражаются с Порошенком за третье место по результатам местных выборов. На первое место среди парламентских партий вполне предсказуемо выходит партия Медведчука при этом получая поддержку даже на западной Украине», – написал Чаплыга.

По мнению эксперта, ключевым фактором победы ОПЗЖ стал мирный план Медведчука по урегулированию конфликта на Донбассе.

«Юго-восток Медведчук практически полностью "очистил" от Слуг Зеленского. Что не удивительно – свой "мирный план" Зеленский так и не предложил (ограничился планом "АБВГДейка), из "минских", по сути, вышел, в "нормандском формате" Зеленского уже больше никто не ждет. Тем временем Медведчук и ОПЗЖ давно в Раде зарегистрировали то, о чем так много говорили и эксперты, и правозащитники, и специалисты в вопросах мирных урегулирований – "пакет переходного правосудия" (амнистия, выборы, безопасность)», – добавил политолог.

Также он отметил, что в своих неуклюжих попытках понравиться электорату Порошенко Зеленский окончательно растерял доверие жителей восточных и южных регионов страны.

«Победе Медведчука на юго-востоке в значительной мере поспособствовала и глупость Зеленского – он умудрился аккурат перед самыми выборами поехать на поклон к Варфоломею. Решил видимо Порошенко превзойти (в борьбе за третье место). А на юго-востоке доминирует каноническая православная церковь, а новая ПЦУ свои голоса отдает за кого угодно, но уж точно не за Зеленского», – подытожил Михаил Чаплыга.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что ОПЗЖ не только разработала реальную программу по выведению Украины из социально-экономического кризиса, но и за год работы в парламенте сумела достичь серьезных результатов.