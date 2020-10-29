также в разделеПолитика
Кулеба: Решение КСУ по декларированию не разрушает отношения с Западом 5
СНБО: Действия определенных органов госвласти угрожают нацбезопасности 15
НАПК: КСУ заблокировал назначение победителей местных выборов 30
Сайдик: РФ является стороной конфликта на Донбассе 16
Золотарев: Судьи возвращают Зеленскому суверенитет и дают возможность выполнить предвыборные обещания 27
Скандальное решение КС: в ЕС напомнили об условиях предоставления финпомощи 30
Глава НАПК обвинил КСУ в нарушении Конституции 20
У Зеленского ответили на петицию о ликвидации ОАСК 28
НАБУ: Решение КСУ по декларированию разрушает антикоррупционную реформу 70
ЦИК зарегистрировала нового нардепа вместо Вакарчука 21
СМИ: Глава КСУ не задекларировал землю в Крыму, купленную после оккупации 53
НАПК: Решение КС по декларированию может угрожать безвизу 13
Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам ряда СМИ посещать ВР 86
КСУ обнародовал решение об отмене ответственности за недостоверное декларирование 32
Кравчук предложил подготовить план разблокирования переговоров ТКГ 13
Шмыгаль: В местных бюджетах будет аккумулировано более 500 миллиардов 11
Медведчук: На местных выборах ОПЗЖ фактически победила в десяти регионах Украины 1226
Назначен спикер украинской делегации в ТКГ 29

Проигрыш «Слуги народа» партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука - это результат разочарования украинцев в политике действующего президента Владимира Зеленского. Так политтехнолог Светлана Кушнир в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировала результаты выборов в местные советы, состоявшиеся в воскресенье, 25 октября 2020 года.

«Слуга народа» почти наголову разбита партией Медведчука. «Оппозиционная платформа - За жизнь» получила первенство фактически и на Востоке, и на Юге Украины - тех базовых регионах, которые в прошлом году дали и президенту Зеленскому, и партии «Слуга народа» наибольший результат, благодаря которому они прошли в Верховную Раду и создали монофракцию, монобольшинство», - констатировала политтехнолог.

Получилось так, пояснила Светлана Кушнир, что люди больше доверяют тем, кто готов работать на развитие страны и своими делами ежедневно это доказывает.

«Можем вспомнить о том, как Виктор Медведчук в Москве договорился о снятии санкций с определенных наших предприятий. Можем вспомнить о вакцине от коронавируса - тоже договоренности состоялись в Москве», - привела примеры эксперт.

По словам Кушнир, в отличие от Виктора Медведчука и ОПЗЖ, партия власти «Слуга народа» устранилась от ответов на вопросы, которые волнуют большинство украинцев.

«Что взамен смогла предложить партия власти? Аж ничего. Наоборот, они как молчали, так и молчат относительно снятия соответствующих зеркальных санкций с российских предприятий», - подчеркнула политтехнолог.

«Поэтому здесь огромный спектр вопросов, на который партия власти не отвечала, а представители оппозиционной партии - как раз отвечали», - заключила политтехнолог Светлана Кушнир.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги