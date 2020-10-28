Рабочий визит народного депутата Украины, лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на Закарпатье неслучайно состоялся именно 28 октября, в День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.

Отвечая на вопросы журналистов, политик рассказал, почему Закарпатье для него вторая родина и почему в этот день ему важно было находиться именно там.

«Закарпатье – это моя вторая родина. Закарпатье и моя жизнь много лет назад переплелись. Я дважды избирался народным депутатом от Закарпатской области. Делал все возможное и от меня зависящее для закарпатцев. И сегодня я, как народный депутат, отвечаю за Закарпатскую область и продолжаю ту работу, которую может сделать и наша фракция, и наша партия на всех уровнях. Поэтому, естественно, что сегодня, в этот праздник, я на Закарпатье, ведь именно здесь завершилась Восточно-Карпатская военная операция по освобождению Украины», – сказал Медведчук.

Парламентарий убежден в том, что не только ветераны и участники боевых действий, но и представители других поколений, в том числе молодежь, должны знать и помнить об этом празднике.

Также Виктор Медведчук коснулся темы состоявшихся местных выборов.

«Наша партия на этих выборах достигла очень высоких результатов. В первую очередь хочу искренне поблагодарить граждан Украины, избирателей, которые отдали голоса за нашу партию. Они проявили мужество, принципиальность и последовательность, потому что голосовали за оппозиционную партию, ту партию, которая борется с властью, которая считает, что эта власть не справляется со своими обязанностями, предусмотренными Конституцией и действующим законодательством», – заявил политик.

Народный депутат напомнил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» была создана несколько лет назад как партия «За жизнь».

«Наша партия впервые участвовала в местных выборах, до этого мы принимали участие лишь в двух общенациональных кампаниях: в выборах Президента Украины в марте прошлого года и в выборах в парламент в июле того же года. Наш кандидат на выборах Президента занял четвертое место, это очень весомый, серьезный результат. Еще более серьезным результатом стала парламентская кампания, в результате которой наша партия стала второй фракцией в парламенте. Более того, на выборах в июле 2019 года мы заняли первые места в двух областях Украины, в семи областях были на втором месте, в шести – на третьем. По итогам выборов в местные советы всех уровней, а также выборов городских, сельских председателей мы улучшили этот результат, причем значительно», – отметил Виктор Медведчук.

Политик особо указал на то, что, согласно предварительным результатам, ОПЗЖ одержала победу в шести областях Украины, а в четырех областях заняла второе место.

«Этот результат победы фактически в десяти регионах Украины – свидетельство того, что наша партия наращивает уровень доверия граждан. И за это мы им искренне благодарны. Еще раз хочу подчеркнуть, как председатель Политсовета нашей партии, что мы благодарны тем, кто пришел на выборы, тем, кто проголосовал за нас. Потому что это очень серьезный вклад в будущее построение в том числе и украинской государственности, и власти на местах», – поблагодарил украинцев лидер ОПЗЖ.

Также парламентарий указал на то, что во время избирательной кампании были достаточно серьезные сложности.

«Новый избирательный закон. Люди еще не привыкли к нормам этого закона, к заполнению архисложного бюллетеня. Члены избирательных комиссий всех уровней не разобрались в том, как вести подсчет голосов, – об этом свидетельствует то, что сегодня, фактически на четвертый день после выборов, мы не имеем окончательных официальных результатов, есть только предварительный результат. Более того, власть неумело и непрофессионально провела так называемую административно-территориальную реформу: с колес, в спешке, без какого-либо анализа и объективной оценки того, как это повлияет на регионы вообще», – отметил Виктор Медведчук.

Помимо этих сложностей, подчеркнул политик, сказалась и пандемия коронавируса.

«И как результат, самая низкая явка на местные выборы за все годы независимости – 37 %. В 1994 году, когда проводились первые местные выборы в независимой Украине, явка составила 74%. Это все следствие неуклюжих, непрофессиональных, а зачастую и преступных действий сегодняшней власти», – убежден Медведчук.

Однако, продолжил лидер ОПЗЖ, политсила, которую он возглавляет, сделала все для того, чтобы достучаться до украинцев.

«Как результат, мы получили то доверие, на которое рассчитывали. Мы будем высоко ценить это доверие. На местах наши депутаты, наши депутатские группы, фракции, наши представители в должностях мэров будут делать все для того, чтобы реализовать программу и идеологию нашей партии, сделать все необходимое, чтобы Украина превратилась в успешную страну, а не в ту страну, в которой мы сегодня живем в условиях экономического, социального, гуманитарного и политического кризиса», – подытожил лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.