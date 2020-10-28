С каждым днем в Украине растет заболеваемость и смертность от коронавируса, а Президент Зеленский, вместо того чтобы предпринять реальные шаги по предотвращению распространения этого заболевания и воспользоваться уже имеющейся на мировом рынке вакциной, активно пиарится на мифических исследованиях украинских ученых, которые обещают гаранту, что изобретут свою вакцину примерно через год. Это говорит о том, что для Зеленского важнее сохранить свое политическое реноме, чем защитить украинцев от COVID-19, воспользовавшись предложением председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о закупке российской вакцины. Об этом пишет издание Vesti.ua.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что команда топовых украинских ученых активно трудится над разработкой вакцины от COVID-19, и они – на пороге грандиозного открытия, так что уже через год украинцы смогут привиться отечественной вакциной. Также гарант пообещал, что станет одним из первых, кто испытает на себе изобретенный препарат. Правда, по информации Vesti.ua, украинские ученые и политологи скептически отнеслись к возможному появлению украинской вакцины.

Издание пишет, что политологи считают хайп вокруг украинской вакцины своеобразным ходом команды Зеленского в ответ на предложение Виктора Медведчука о закупке российской вакцины.

«Власть осознала, что она проиграла информационный раунд по вакцине, поэтому была избрана стратегия: мол, посмотрите, мы поддерживаем украинскую разработку», – заявил политолог Алексей Якубин, комментируя Vesti.ua возможность появления украинской вакцины.

Также, по его словам, эта кампания – неудачная попытка Зеленского перещеголять оппозицию.

«Мне кажется, что “поезд ушел”. У президента решили вдогонку запускать кампанию по вакцине, чтобы перещеголять оппозицию. Но это, я думаю, уже бесполезно», – добавил политолог.

Не в восторге от разработок украинской вакцины и учение, в первую очередь из-за репутации фирмы, которая стоит во главе этих исследований. Vesti.ua сообщает, что ответственным за разработку является Михаил Фаворов – американский ученый и отец бывшего топ-менеджера «Нафтогаза» – и кампания «Диапроф-мед», которую не раз обвиняли в производстве некачественных тестов на коронавирус.

Согласно исследованиям иммунолога Андрея Волянского, тесты именно этой компании оставляют желать лучшего.

«Я проверяю каждую позитивную сыворотку 3-4 наборами разных производителей. “Диапроф” дает много ложноотрицательных. В 30-50% случаев тесты “Диапроф-Мед” просто не видят антитела IgG, которые вырабатываются после перенесенной коронавирусной болезни и свидетельствуют об иммунитете к Covid-19», – отмечает Vesti.ua, цитируя слова Волянского.

Кроме того, иммунологи и вирусологи уже на этом этапе уверены, что бурная деятельность изобретателей украинской вакцины больше похожа на фикцию.

«Члены рабочей группы не предоставляют отчетов о разработке вакцины и это вызывает вопросы. В реляции Офиса президента говорится, что “проведены эксперименты на клеточных культурах”. Я не понимаю, как можно тестировать вакцины на клеточных культурах, хоть вы меня стреляйте. Поскольку никаких деталей нет, то это остается великой тайной. Но даже из этого понятно, что с июля разработки дальше очень раннего пре-клинического этапа не продвинулись», – сказал изданию Vesti.ua биофизик, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский.

Также ученый утверждает, что подобные разработки проводить в Украине просто невозможно, так как у нас нет лабораторий нужного уровня биобезопасности для разработки вакцины от коронавируса.

А по словам военного эпидемиолога Сергея Кравченко, его знакомые коллеги из США раскритиковали отчет ученых об этой разработке.

«Эта история с перемещением белков в лаборатории, помещение в какие-то среды с вирусами – где вы живую культуру живого вируса взяли? Этот маразм комментировать выше моего нервного предела и стрессоустойчивости», – сказал Кравченко, комментируя исследования украинских ученых.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что количество смертей и случаев заражения украинцев коронавирусом должно стать для власти тревожным набатом, который требует реальных конкретных действий, тем более, когда эти действия можно реализовать, закупив прошедшую все стадии клинических испытаний российскую вакцину от COVID-19.