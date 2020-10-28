Главными проигравшими на местных выборах стали «слуги народа», всего за год деградировавшие от «партии Президента», набравшего 73 % голосов во втором туре и партии, сформировавшей «монобольшинство» по итогам парламентских выборов, до «третьей силы» на местных выборах. Об этом пишет в своей колонке в издании «Капитал» политтехнолог и публицист Дмитрий Джангиров.

При этом, Джангиров подчеркнул, что «Оппозиционная платформа – За жизнь!» Виктора Медведчука уверенно вытеснила партию Владимира Зеленского с Юго-Востока.

«Практически нигде в областных центрах "Слуга Народа" не стала главной оппозиционной силой, противостоящей "партии местной власти". В качестве таковой выступили, преимущественно, "Евросолидарность" на Западе и частично в Центре, и «Оппозиционная Платформа – За Жизнь!» Виктора Медведчука – на Востоке и Юге. Можно с уверенностью сказать, что ОПЗЖ Медведчука уверенно вытеснила "Слуг" из ниши "партия, представляющая избирателей Юго-Востока", чем ЗЕ-команда очень гордилась по итогам парламентских выборов», – сделал вывод политтехнолог.

По словам Джангирова, власть во главе с Владимиром Зеленским запустила «всеукраинский опрос» с целью задать общенациональную повестку на местные выборы.

«Впрочем, особого влияния ни на явку (в она установила антирекорд – 37%), ни на результат президентской партии это не оказало. «Хитроумная» ставка на молодежь, якобы готовую прийти, чтобы на «опросе» рядом с участками проголосовать за легализацию каннабиса, провалилась», – сострил политтехнолог.

В то же время, констатировал Джангиров, в отличие от Зеленского, политическая повестка, которую предложил глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, вызвала гораздо более активный отклик у украинцев.

«Иную форму общенациональной повестки для местных выборов задал лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук – «восстановление экономических связей с Россией и закупка вакцины от коронавируса для всех украинцев», подтвердив приверженность этим тезисам визитом в Москву и встречами с премьером и президентом РФ, а также снятием российских санкций с трех крупных украинских предприятий плюс обещанием поставить российскую вакцину против COVID-19», – написал он.

«Этот прямой ответ на запрос общества относительно защиты от эпидемии COVID-19 вызвал намного более активный отклик у избирателей, нежели вопросы о весьма абстрактном Будапештском меморандуме», – акцентировал политтехнолог.

По мнению Джангирова, на подконтрольной части Донбасса уже нет никаких иллюзий по поводу миротворческого потенциала Президента и его партии, потому практически повсеместный успех здесь партии Медведчука неудивителен.

«Подводя итоги, мы можем констатировать, что местные выборы 25 октября продолжили процесс маргинализации партии «Слуга Народа», а из ниши представителей Юго-Востока «зеленых» вытеснила ОПЗЖ во главе с Виктором Медведчуком», – сделал вывод политтехнолог и публицист Дмитрий Джангиров.



